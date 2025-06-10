Araç sahipleri dikkat! Benzine zam geliyor: İşte güncel fiyatlar
Brent petrolün 67 dolara yükselmesiyle birlikte benzine 1 TL zam bekleniyor. Cuma günü itibarıyla geçerli olması öngörülen artış öncesi, İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin litre fiyatı 46,75 TL ile 47,91 TL arasında değişiyor.
Brent petrolün uluslararası piyasalarda yeniden 67 dolar seviyesine yükselmesi, yurt içi akaryakıt fiyatlarında yeni bir artış beklentisini beraberinde getirdi. Enerji piyasası kaynaklarına göre, cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 TL civarında zam yapılması gündemde.
Gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Benzine zam göründü. Uluslararası piyasalarda sert bir düşüş yaşanmazsa cuma gününden geçerli olmak üzere 1 TL zam bekleniyor” ifadelerine yer verdi.
Güncel fiyatlar
İller bazında güncel akaryakıt satış fiyatları ise şu şekilde:
İstanbul (Avrupa Yakası)
Benzin: 46,90 TL/litre
Motorin: 46,20 TL/litre
LPG: 25,09 TL/litre
İstanbul (Anadolu Yakası)
Benzin: 46,75 TL/litre
Motorin: 46,08 TL/litre
LPG: 24,49 TL/litre
Ankara
Benzin: 47,58 TL/litre
Motorin: 47,08 TL/litre
LPG: 24,99 TL/litre
İzmir
Benzin: 47,91 TL/litre
Motorin: 47,40 TL/litre
LPG: 24,94 TL/litre