  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Araç sahipleri dikkat! Benzine zam geliyor: İşte güncel fiyatlar
Takip Et

Araç sahipleri dikkat! Benzine zam geliyor: İşte güncel fiyatlar

Brent petrolün 67 dolara yükselmesiyle birlikte benzine 1 TL zam bekleniyor. Cuma günü itibarıyla geçerli olması öngörülen artış öncesi, İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin litre fiyatı 46,75 TL ile 47,91 TL arasında değişiyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Araç sahipleri dikkat! Benzine zam geliyor: İşte güncel fiyatlar
Takip Et

Brent petrolün uluslararası piyasalarda yeniden 67 dolar seviyesine yükselmesi, yurt içi akaryakıt fiyatlarında yeni bir artış beklentisini beraberinde getirdi. Enerji piyasası kaynaklarına göre, cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 TL civarında zam yapılması gündemde.

Gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Benzine zam göründü. Uluslararası piyasalarda sert bir düşüş yaşanmazsa cuma gününden geçerli olmak üzere 1 TL zam bekleniyor” ifadelerine yer verdi.

Güncel fiyatlar

İller bazında güncel akaryakıt satış fiyatları ise şu şekilde:

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin: 46,90 TL/litre
Motorin: 46,20 TL/litre
LPG: 25,09 TL/litre

İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin: 46,75 TL/litre
Motorin: 46,08 TL/litre
LPG: 24,49 TL/litre

Ankara

Benzin: 47,58 TL/litre
Motorin: 47,08 TL/litre
LPG: 24,99 TL/litre

İzmir

Benzin: 47,91 TL/litre
Motorin: 47,40 TL/litre
LPG: 24,94 TL/litre

Özel liselerde zamlar yüzde 100'e ulaştı! İşte okul okul güncel fiyatlar...Özel liselerde zamlar yüzde 100'e ulaştı! İşte okul okul güncel fiyatlar...Ekonomi
Yatırımcılar dikkat! 1 milyon TL’nin güncel getirisi ne kadar? İşte en yüksek oranlar...Yatırımcılar dikkat! 1 milyon TL’nin güncel getirisi ne kadar? İşte en yüksek oranlar...Ekonomi
MEB, okullardaki devamsızlıkları takibe aldı: Bölgeye özel çözüm geliyorMEB, okullardaki devamsızlıkları takibe aldı: Bölgeye özel çözüm geliyorEğitim
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 360 sürekli işçi alımı yapılacakAile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 360 sürekli işçi alımı yapılacakEkonomi

 

Ekonomi
TCMB, haftalık repo ihalesi açtı: Faiz indirim sinyali mi?
TCMB, haftalık repo ihalesi açtı: Faiz indirim sinyali mi?
Evlenecek çiftlere markalardan indirim yağmuru! 7 bini aşkın genç yararlandı
Evlenecek çiftlere markalardan indirim! 7 bini aşkın genç yararlandı
ITUC raporu: Türkiye, 2025 yılında işçiler için en kötü 10 ülke arasında!
ITUC raporu: Türkiye, 2025 yılında işçiler için en kötü 10 ülke arasında!
Fitch'ten Türk bankaları için 'ikinci yarı yıl' tahmini!
Fitch'ten Türk bankaları için 'ikinci yarı yıl' tahmini!
İhracat ikliminde iyileşme sürüyor: 17 aydır eşik değerin üzerinde
İhracat ikliminde iyileşme sürüyor
Yargıtay’dan emsal karar: İptal olan paket turun iadesinde döviz kuru tartışması sona erdi
Yargıtay’dan emsal karar: Paket turu iadesinde döviz kuru anlaşmazlığı bitti