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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 360 sürekli işçi alımı yapılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere işçi alımı yapacak.

Haber Merkezi
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 360 sürekli işçi alımı yapılacak
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Yayınlanan ilana göre, temizlik görevlisi olarak çalıştırılmak üzere 288'i engelli ve 72'si eski hükümlü toplam 360 sürekli işçi alımı yapılacak.

Adaylar, başvurularını Türkiye İş Kurumu internet adresi üzerinden yapabilecek.

Başvurular 16 Haziran'a kadar devam edecek. Başvurularda, kişilerin adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak.

Adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyerine başvuru yapabilecek.

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