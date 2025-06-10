Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 360 sürekli işçi alımı yapılacak

Yayınlanan ilana göre, temizlik görevlisi olarak çalıştırılmak üzere 288'i engelli ve 72'si eski hükümlü toplam 360 sürekli işçi alımı yapılacak.

Adaylar, başvurularını Türkiye İş Kurumu internet adresi üzerinden yapabilecek.

Başvurular 16 Haziran'a kadar devam edecek. Başvurularda, kişilerin adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak.

Adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyerine başvuru yapabilecek.