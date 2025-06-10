AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde korkutan deprem!
AFAD verilerine göre, Ege Denizi'nde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 06.04'te meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 10, 2025
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-06-10
Saat:06:04:17 TSİ
Enlem:40.28889 N
Boylam:24.44639 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/gBfHAem7ts@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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