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AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde korkutan deprem!

AFAD verilerine göre, Ege Denizi'nde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
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AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde korkutan deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 06.04'te meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

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