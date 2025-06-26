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Edirne'de onlarca dekar orman yangını! Ekiplerin müdahalesi devam ediyor

Edirne'nin Bulgaristan sınırındaki Ömeroba köyü yakınlarında çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Haber Merkezi
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Edirne'de onlarca dekar orman yangını! Ekiplerin müdahalesi devam ediyor
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Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Onlarca dekar orman yandı

Ekiplerin alevleri kontrol altına alma ve soğutma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yangın nedeniyle onlarca dekar orman yandı. Öte yandan, köy halkı da söndürme çalışmalarına destek veriyor.

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