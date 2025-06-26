HSBC/Murat Ülgen: Gelişen piyasalara iyimserlik 2 yılın zirvesinde, ama risk iştahı azalıyor

HSBC Gelişmekte Olan Ülkeler Araştırma Başkanı ve Küresel Makro Strateji Direktörü Dr. Murat Ülgen, küresel belirsizliklere rağmen gelişen piyasalara olan yatırımcı ilgisinin yeniden canlandığını açıkladı. CNBC-e'ye değerlendirmelerde bulunan Ülgen, HSBC’nin “Yazın Kararsız Boğaları” başlığıyla yayımlanan 20. Gelişen Ülkeler Eğilim Anketi’nin çarpıcı sonuçlarını değerlendirdi.

"Yatırımcıların risk alma iştahında düşüş var"

Murat Ülgen, HSBC’nin anketine göre gelişmekte olan ülkelere yönelik iyimser bakışın yüzde 36’dan yüzde 44’e yükselerek iki yılın zirvesine ulaştığını söyledi. Ancak yatırımcıların risk alma iştahında hafif bir düşüş gözleniyor.

“Yatırımcılar gelişen piyasalara olumlu bakıyor ama yatırım kararlarında hala temkinliler. Nakit seviyeleri yükseldi, bu da bir fırsat kollandığını gösteriyor” diyen Ülgen karmaşık küresel ortamda temkinli iyimserliğin öne çıktığını belirtti.

"HSBC’nin yıl sonu Euro/dolar tahmini 1.20"

Doların değer kaybının gelişmekte olan ülke varlıklarını cazip kıldığını belirten Ülgen, HSBC’nin yıl sonu Euro/Dolar tahmininin 1.20 olduğunu hatırlattı:

“Dolar-Euro, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin para birimlerine karşı da değer kaybediyor. Bizim görüşümüz bunun devam edeceği yönünde. Tahminlerimiz Euro/doların sene sonunda 1.20'yi bulacağı yönünde. Yani bir miktar daha burada alan var diye düşünüyoruz. Bu haliyle beş yıldır ABD piyasalarına yönelen yatırımcılar şimdi sepeti çeşitlendirme arayışında. Bu da Avrupa ve gelişen piyasalara sermaye akışını artırıyor. Dolar artık gelişmekte olan ülkeler için karşıdan esen rüzgar değil arkadan iten bir güç.”

“Yüksek getirili ülkeler ön planda"

Ülgen’e göre yatırımcılar, yüksek nominal ve reel faiz sunan ülkelerin yerel para cinsi varlıklarına yöneliyor: Yüksek getirili ülkeler ön planda. Güney Afrika ve Brezilya hem hisse senedi hem de bono tarafında öne çıkıyor. Bu ülkeler yatırımcıların radarında. Türkiye ise lokal bono piyasasında dikkat çekiyor. Malum yüksek bir reel ve nominal getiri var ve politika faizlerinin düşmesi için önemli bir alan var. Hindistan ve Çin ise hissede öne çıkıyor.

"Yatırımcılar rotalarını Latin Amerika, Afrika ve Asya gibi bölgelere kaydırdı"

HSBC’nin mayıs-haziran döneminde gerçekleştirdiği Eğilim Anketi sonuçları, Ortadoğu varlıklarına olan ilginin azaldığını ortaya koydu. HSBC Gelişmekte Olan Ülkeler Araştırma Başkanı Dr. Murat Ülgen, anketin tamamlandığı dönemde yaşanan jeopolitik gelişmelerin, bölgedeki yatırım pozisyonlarını zayıflattığını ifade etti. Ülgen, yatırımcıların artık rotalarını Latin Amerika, Afrika ve Asya gibi bölgelere kaydırdığını belirtti.

"Dünyada geniş çaplı bir faiz indirimi süreci yaşanıyor"

Murat Ülgen’e göre dünyada geniş çaplı bir faiz indirimi süreci yaşanıyor. Bu da gelişmekte olan ülkelerin cazibesini artırıyor.

“Fed’den yıl sonuna kadar üç faiz indirimi bekliyoruz. Avrupa ve gelişmekte olan ülkeler ise çoktan bu sürece girdi. Bu trend gelişen ülke varlıklarını daha da cazip kılıyor” diyen Ülgen, Türkiye’nin de bu eğilimden fayda sağlayabilecek ülkeler arasında olduğunu ifade etti.

"Temmuz başı kritik bir dönem"

HSBC’nin nisan ayında yayımladığı gelişen piyasalar raporuyla bu son anket arasında güçlü bir örtüşme olduğunu belirten Ülgen temmuz başının kritik bir dönem olabileceğine dikkat çekti: ABD’nin ithalat vergileriyle ilgili 90 günlük süresi 9 Temmuz’da sona eriyor. Temmuz başı bu konuda yeniden hareket olabilir. Ama genel tabloda yaz ayları için olumlu görünüm bekliyoruz. Biz bir fırsat penceresi görüyoruz.