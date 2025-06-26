RTÜK'ten Halk TV'ye 10 gün yayın durdurma cezası verildi!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Tele 1, Halk TV ve Sözcü TV'ye yaptırım uyguladı. Halk TV'ye 10 gün süreyle yayın durdurma cezası verildi.

Ayrıca RTÜK, bu üç kanalın bir yıl içinde tekrar “ırk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez” ya da “halkı kin ve düşmanlığa teşvik” hükümlerini ihlal etmesi halinde yayın lisanslarının iptal edilebileceğini bildirdi.

RTÜK üyesi İlhan Taşçı, bugünkü kurul toplantısında alınan kararı sosyal medya hesabından duyurdu:

Taşçı'nın paylaşımı şöyle:

Tele 1, Halk TV ve Sözcü TV’nin lisansı iptal edilebilir, ekranları tamamen karartılabilir! RTÜK Başkanının kılıcı televizyonların üzerinde sallanacak…

* Halk Tv’ye “Sinem Fıstıkoğlu ile Sansürsüz” adlı programda Atom Mühendisi Tolga Yarman’ın “Türkiye dincileşiyor değil mezhebileşiyor" ve "Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün adının konulmasından itibaren bakarsak İran'a karşı azmettirildik" ifadelerinin "halkı kin ve düşmanlığa teşvik" ettiği ettiği gerekçesiyle oy çokluğuyla 10 gün yayın durdurma cezası verildi.

Benzer maddeden bir yıl içerisinde ceza alması halinde kanalın lisansı iptal edilecek.

* Yine Halk Tv’de yayınlanan “Sinem Fıstıkoğlu ile Sansürsüz” adlı programda CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre’nin Mehmet Uçum’la ilgili eleştirileri nedeniyle "İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı davranılmadığı, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler" hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle %3 idari para cezası verildi.

* Sözcü Tv’ye ise Senem Toluay llgaz'ın yaptığı "Öncesi Sonrası Gece" isimli programda konuk Türker Ertürk'ün iktidara yönelik "Emperyalizmin taşeronluğunu yapmak" ifadesi nedeniyle "İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı davranılmadığı, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler" hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle %3 idari para cezası verildi.

Tele 1, Halk TV ve Sözcü TV’nin bir yıl içerinde "Irk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz” hükmünden veya "halkı kin ve düşmanlığa teşvik" maddesinden ceza almaları halinde lisanları iptal edilebilecek. RTÜK, Akit’in “Ferdi Zeyrek çarpıldı” başlığını değil; başlığı eleştirmeyi cezalandırdı!

* RTÜK, Tele 1’e evinde elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ile ilgili haberi “Ferdi Zeyrek Çarpıldı” başlığıyla duyuran Akit Gazetesinin eleştirilmesini “kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler" gerekçesiyle %3 idari para cezası verdi.

Sonra da soruyorlar “Akit bu cüreti nereden alıyor?” Yanıtı bugünkü kararla ortaya çıktı; tabii ki RTÜK’ten alıyor cüreti! “Ülkemizin medyası, hukuki düzenlemeler açısından birçok Avrupa ülkesinden daha öte uygulamalara sahiptir” diyen RTÜK Başkanının basın özgürlüğüne, halkın haber alma hakkına ve çok sesliliğe bakışı işte bu kadar!

NETFLIX’e “Barda” isimli filmde yer alan şiddet sahnelerinden ötürü “Şiddeti özendirici veya kanıksatıcı olamaz” hükmü ve “Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz” hükümlerini ihlal ettiği gerekçesiyle %5 idari para cezası verildi.

Spotify’a bazı şarkılarda toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olabilecek nitelikte argo ve küfürlü ifadelerin yer alması nedeniyle “Toplumun millî ve manevî değerlerine, genel ahlaka aykırı olamaz” hükmü uyarınca %5 idari para ve bahsi geçen içeriğin katalogdan çıkarılma cezası verildi.