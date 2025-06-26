Fatih Altaylı'dan cezaevinde kulis: "Kılıçdaroğlu, Özel'e 'İmamoğlu'nu sil' dedi"

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde beş gündür tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı'nın kişisel YouTube kanalında yeni mektubu okundu. Mektubunda Altaylı'nın ulaştığı bir kulis bilgisi de yer aldı.

"İmamoğlu'nun arkasında durma"

“Fatih Altaylı Yorumlayamıyor: Silivri Günlüğü” serisinin 3. videosunda Altaylı 30 Haziran'da görülecek CHP Kurultayı davası önceki dönem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e şu mesajı gönderdiğini öne sürdü:

“İmamoğlu’nun arkasında durma. Aday olarak Mansur Yavaş’ı ya da kendini öne çıkar. Ben de o zaman sana destek veririm.”

Altaylı bu bilgiyi “iki ayrı kaynaktan” duyduğunu vurgulasa da, sözlerinin “dedikodu” kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini de ekledi.

"Kayyum, Kılıçdaroğlu'ndan daha iyidir"

Altaylı, Kılıçdaroğlu'nun, “Butlan kararı çıkarsa genel başkanlığı kabul ederim. Ne yapayım, partiyi kayyuma mı bırakayım?” sözlerine atıf yaparak şunları kaydetti:

“Kayyum partiye Kılıçdaroğlu kadar zarar veremez. En azından hızla kurultaya götürür. Kılıçdaroğlu ise 2028’de Erdoğan’ı tekrar cumhurbaşkanı yapmak için her şeyi yapar."

İttifak kulisi verdi: Özdağ ve Ağıralioğlu

Kulis bilgilerine cezaevinde de ulaştığını belirten Altaylı, Ümit Özdağ ve Yavuz Ağıralioğlu’nun da İYİ Parti ile ortak bir zeminde buluşarak ittifak potansiyeli oluşturabileceğini savundu.

Altaylı ayrıca, “Bu üçlü yapının ortak potansiyeli en az yüzde 15” dedi.