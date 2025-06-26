  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Fatih Altaylı'dan cezaevinde kulis: "Kılıçdaroğlu, Özel'e 'İmamoğlu'nu sil' dedi"
Takip Et

Fatih Altaylı'dan cezaevinde kulis: "Kılıçdaroğlu, Özel'e 'İmamoğlu'nu sil' dedi"

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı'nın kişisel YouTube kanalında yeni mektubu okundu. Altaylı, önceki dönem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e, “İmamoğlu’nun arkasında durma. Aday olarak Mansur Yavaş’ı ya da kendini öne çıkar. Ben de o zaman sana destek veririm” mesajı gönderdiğini öne sürdü.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Fatih Altaylı'dan cezaevinde kulis: "Kılıçdaroğlu, Özel'e 'İmamoğlu'nu sil' dedi"
Takip Et

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde beş gündür tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı'nın kişisel YouTube kanalında yeni mektubu okundu. Mektubunda Altaylı'nın ulaştığı bir kulis bilgisi de yer aldı.

"İmamoğlu'nun arkasında durma"

“Fatih Altaylı Yorumlayamıyor: Silivri Günlüğü” serisinin 3. videosunda Altaylı 30 Haziran'da görülecek CHP Kurultayı davası önceki dönem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e şu mesajı gönderdiğini öne sürdü:

“İmamoğlu’nun arkasında durma. Aday olarak Mansur Yavaş’ı ya da kendini öne çıkar. Ben de o zaman sana destek veririm.” 

Altaylı bu bilgiyi “iki ayrı kaynaktan” duyduğunu vurgulasa da, sözlerinin “dedikodu” kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini de ekledi.

"Kayyum, Kılıçdaroğlu'ndan daha iyidir"

Altaylı, Kılıçdaroğlu'nun, “Butlan kararı çıkarsa genel başkanlığı kabul ederim. Ne yapayım, partiyi kayyuma mı bırakayım?” sözlerine  atıf yaparak şunları kaydetti:

“Kayyum partiye Kılıçdaroğlu kadar zarar veremez. En azından hızla kurultaya götürür. Kılıçdaroğlu ise 2028’de Erdoğan’ı tekrar cumhurbaşkanı yapmak için her şeyi yapar."

İttifak kulisi verdi: Özdağ ve Ağıralioğlu

Kulis bilgilerine cezaevinde de ulaştığını belirten Altaylı, Ümit Özdağ ve Yavuz Ağıralioğlu’nun da İYİ Parti ile ortak bir zeminde buluşarak ittifak potansiyeli oluşturabileceğini savundu.

Altaylı ayrıca, “Bu üçlü yapının ortak potansiyeli en az yüzde 15” dedi.

CHP'de kritik kurultay davası | Kemal Kılıçdaroğlu geri mi dönüyor?CHP'de kritik kurultay davası | Kemal Kılıçdaroğlu geri mi dönüyor?Gündem
Özgür Özel: CHP’yi, kurultayda seçilmemiş kimse yönetemezÖzgür Özel: CHP’yi, kurultayda seçilmemiş kimse yönetemezGündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye: Kılıçdaroğlu’na yaptıklarından hicap duymamak mümkün değilCumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye: Kılıçdaroğlu’na yaptıklarından hicap duymamak mümkün değilGündem
CHP'de "mutlak butlan" tartışması | Kılıçdaroğlu, CHP'li isme: "Benim gelmemin ne zararı var?" dediCHP'de "mutlak butlan" tartışması | Kılıçdaroğlu, CHP'li isme: "Benim gelmemin ne zararı var?" dediGündem
Gündem
Edirne'de onlarca dekar orman yangını! Ekiplerin müdahalesi devam ediyor
Edirne'de onlarca dekar orman yangını! Ekiplerin müdahalesi devam ediyor
Taksi durağında kalp krizi geçiren mesai arkadaşına yardım eden şoför de kalp krizi geçirdi, ikisi de hayatını kaybetti
Kalp krizi geçiren arkadaşına yardım ederken kalp krizi geçirdi, ikisi de hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin gündeminde 'mutlak butlan' var ama kentsel dönüşüm yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin gündeminde 'mutlak butlan' var ama kentsel dönüşüm yok
Son dakika: AFAD duyurdu: Sivas'ta korkutan deprem
Son dakika: AFAD duyurdu: Sivas'ta korkutan deprem
RTÜK'ten Halk TV'ye 10 gün yayın durdurma cezası verildi!
RTÜK'ten Halk TV'ye 10 gün yayın durdurma cezası verildi!
Prof. Dr. Mehmet Levent Kurnaz: “İklim değişikliğini durdurmak imkânsız”
Prof. Dr. Mehmet Levent Kurnaz: “İklim değişikliğini durdurmak imkânsız”