CHP'de "mutlak butlan" tartışması | Kılıçdaroğlu, CHP'li isme: "Benim gelmemin ne zararı var?" dedi

"Şaibe" iddialarıyla 30 Haziran'da görülecek CHP kurultayı davasında "mutlak butlan" kararı çıkması senaryosunda ne olacağı tartışılmaya devam ederken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Partiyi kayyuma mı bırakayım?" dediği iddia edildi.

Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresinin dava sonrası yol haritasını belirlediği iddia edilirken, gazeteci İsmail Saymaz, Kılıçdaroğlu'na yapılan bir ziyarette geçen diyaloğu paylaştı.

"Kılıçdaroğlu, İmamoğlu için yapılan mitingleri doğru bulmadığını söylüyor"

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ettiğini söyleyen Saymaz, HalkTV'de görüşmenin detaylarını şöyle aktardı:

"İl başkanlarının genel merkeze destek açıklamasından sonra Ümit Erkol, randevu alarak 21 Haziran'da Kılıçdaroğlu'na gidiyor. 'Özel ile yan yana gelip karar alın, biz ne olursa olsun ona uyalım ama kararı beraber alın, biz de bu krizi atlatalım' diyor.

Kılıçdaroğlu cevap vermiyor, sessizlikle izliyor ve şöyle söylüyor: Ne var yani benim gelmemin size ne zararı var? Ben zaten partinin genel başkanıyım, ne zararım olacak ki, diye tepki veriyor.

Bu görüşme sırasında hatta duyduğum kadarıyla Kılıçdaroğlu, İmamoğlu için yapılan mitingleri doğru bulmadığını, hukuk yoluyla mücadele edilmesi gerektiğini söylüyor."