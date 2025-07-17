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Pegasus’tan gidiş-dönüş biletlerde yüzde 50 indirim kampanyası başlattı

Pegasus, KKTC’ye gidiş-dönüş biletlerde yüzde 50 indirimi devreye aldı. Uçuşlar eylül-ekim dönemini kapsıyor.

Haber Merkezi
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Pegasus’tan gidiş-dönüş biletlerde yüzde 50 indirim kampanyası başlattı
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Pegasus, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidiş/dönüş uçak biletlerinde yüzde 50 indirim uygulayacak.

Eylül-ekim dönemini kapsıyor

17-20 Temmuz 2025 tarihinde alınan biletlerle 1 Eylül - 22 Ekim 2025 tarihleri arasında seyahat yapılacak.

İndirim, taşıma ücreti üzerinden vergiler hariç yüzde 50 oranında uygulanacak.

İndirim otomatik olarak bilet fiyatına yansıyacak

Ödeme adımına ilerledikten sonra, "İlgili Kampanyalar" başlığı altında yer alan "Gidiş Dönüş Kıbrıs biletlerim yüzde 50 indirimli!" butonuna tıklandığında, indirim otomatik olarak bilet fiyatına yansıtılacak.

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