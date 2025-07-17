Vakıf Katılım'dan 6 ayda KOBİ’lere 103.3 milyar TL nakdi destek

Geçtiğimiz yıl KOBİ’lere 125.6 Milyar TL nakdi destek sunduklarını ifade eden Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben konuyla ilgili şunları söyledi: İstikrarlı ekonomik büyümenin temelini oluşturan imalat, istihdam, ihracat ve inovasyon (4İ) alanlarında itici güç olan KOBİ’leri, var gücümüzle desteklemeye devam ediyoruz. Dijitalleşme, finansal sürdürülebilirlik ve alternatif finansman yöntemleri konularındaki hizmetlerimizle KOBİ’lerimizin yalnızca yerel pazarlarda değil, aynı zamanda küresel arenada da rekabetçi bir konuma gelmelerini amaçlıyoruz. KOBİ’lerimizin ihtiyaçlarını dinliyor, onlara özel çözümler geliştiriyor ve sürdürülebilir büyüme yolunda yanlarında olmayı oldukça önemsiyoruz.

"KOBİ’lerimizi destekleyeceğimiz bir yıl olacak"

Mehmet Ali Akben KOBi’lerle ilgili 2025 planlarına yönelik de şunları söyledi: Kurum olarak müşterilerimizin ihtiyaçlarına çözüm sunan birçok ürün ve hizmetin dijital kanallara taşınması için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. 2025 yılı da her zaman olduğu gibi KOBİ’lerimizi destekleyeceğimiz, üretimlerine katkı sunacağımız bir yıl olacak. Dijitalleşmeyi odağımıza alarak birçok yenilikçi uygulamaya daha imza atmaya, ürün ve hizmet yelpazemizi genişletmeye devam edecek, kaynaklarımızı risk-getiri ve verimlilik esaslı bir yaklaşımla KOBİ’lerin istifadesine sunacağız.