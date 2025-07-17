Mazlum Boru YK Başkanı Mangtay: “İhracat yapmak dezavantaj oldu”

Eray ŞEN/ADANA

Dünyanın farklı coğrafyalarındaki ülkelere ihracat yapan, Kuzey Afrika ve Ortadoğu bölgelerine yönelik işleriyle dikkat çeken, Mısır’da Nil nehrinden tarım alanlarına su taşıyan boruların üretimi gibi projelere imza atan Mazlum Boru’nun Yönetim Kurulu Başkanı Mangtay, iç ve dış pazarlardaki gelişmeleri EKONOMİ’ye değerlendirdi.

Ağırlıklı olarak dış pazara çalıştıklarını vurgulayan Mangtay, “İhracat önceden çok olumlu olan bir konu iken şu an dezavantaj oldu. Herkes biliyor ki kur baskılanıyor. Bu kur yüzünden maliyetlerimiz yükseliyor. İhracatın hiçbir avantajı kalmıyor. Bu ortamda şirket olarak ihracatı düşürüp, iç piyasayı artırmak için harekete geçtik” dedi.

İhracat miktarlarını yarıya düşürdüklerini açıklayan Mangtay, “2023 yılında 67 milyon dolar, 2024’te 30 milyon dolar ihracat yaptık. Bu yıl ilk altı ayda 15 milyon dolar oldu. Büyük ihtimalle bu yılı da 30 milyon dolar civarında kapatırız. Yurt dışı pazarımız iyi. Normalde dış pazara baktığımızda yatırım için adım atabiliriz ama içeride yatırım ortamı yok” ifadesini kullandı.

“İhracatçıya sübvansiyon yapılmalı”

Mangtay, sanayi sektörünün beklentilerini şöyle dile getirdi: “Türkiye ekonomisi ile ilgili doğru kararlar alınmasına ihtiyacımız var. Kredilerin düşürülmesinden, bilhassa üretici ihracatçıların desteklenmesine kadar bir dizi adım atılması gerekiyor. Kurun bu kadar düşük olması, üretici ve ihracatçı için yıkım. İhracat bu ülke için çok önemli. Döviz ülkenin cephanesi. Kurlar böyle tutulacaksa, ihracatçıya sübvansiyon yapılmalı. Üreticiye, sanayiciye farklı faiz oranı uygulanmalı. Pozitif ayrımcılık gerekiyor.”

“İç piyasada da sıkıntılar var”

İç piyasadaki sıkıntılara değinen Mangtay, “Talep çok yüksek değil. Daha da önemlisi ödemeler çok sıkıntılı. Finansmana erişim en büyük sorunlardan biri. İşletme kredisi kullanmanız gerekse, yüzde 50-55 ile alınan işletme kredisinde para kazanamazsın. Mecburen kendi yağında kavrulmaya çalışıyorsun ama o da zor” ifadesini kullandı.

“Tam saha savunma yapıyoruz”

Ekonomik koşullar nedeniyle izledikleri şirket politikası hakkında bilgi veren Mangtay, şöyle konuştu: “Kapasite düşüşüne gitmedik. Verimliliği artırmaya çalışıyoruz. İşletme olarak maliyetlerimizi gözden geçirme, biraz sıkılaştırma, krediyi minimumda tutma, çok finans gerektirecek işi almayıp daha az işle döndürebilme gibi önlemler alıyoruz. Bunlar aslında şirket yönetimi açısından doğru kararlar olmayabilir ama bu süreçte günübirlik kararlar almak zorundasınız. Şu anda uzun vadeli düşünemiyoruz. Mazlum Boru’nun bir yıl, beş yıl, on yıl sonrası için hep planlamalar yapılır ama şu anda öyle bir durum yok. Bu yıl tam saha savunma yapıyoruz.”

“Sanayicinin pamuklara sarılması lazım”

Maliyet kalemlerinde işçiliğin öne geçtiğini vurgulayan Mangtay, şöyle konuştu: “Sanayicinin işçi çıkarmayı düşünecek durumda olmaması gerekiyor. Üreticinin, sanayicinin pamuklara sarılması lazım. Baştan aşağı israfı önleyecek, çalışanı, üreteni kollayacak bir mekanizmanın kurulması gerekiyor. Çalışan açısından da durum memnuniyet verici değil. Çalışan da aldığı para ile geçinemiyor ve haklı. Öyle değişik bir şey oluşmuş ki ne alan ne satan memnun.”