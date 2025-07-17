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Pakistan'da sel felaketi: Son 24 saatte 28 kişi yaşamını yitirdi, 90 kişi yaralandı

Pakistan genelinde etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı sellerde, son 24 saatte 28 kişi yaşamını yitirdi, 90 kişi ise yaralandı.

Haber Merkezi
AA
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Pakistan'da sel felaketi: Son 24 saatte 28 kişi yaşamını yitirdi, 90 kişi yaralandı
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Dawn gazetesinin haberine göre, Pencap Afet Yönetim Kurumu (PDMA) Sözcüsü Faruk Ahmed, eyalette süren yağışlara ilişkin açıklama yaptı.

Sel felaketinde 28 kişi yaşamını yitirdi

Ahmed, Pencap genelinde son 24 saatte 28 kişinin hayatını kaybettiğini, 90 kişinin yaralandığını belirterek birçok ölümün, çatı ve duvar çökmesi sonucunda yaşandığını kaydetti.

PDMA, sağanak sebebiyle nehirlerin taşabileceği uyarısında bulundu.

Pakistan'ın birçok şehrinde her yıl temmuz-eylül aylarında etkili olan muson yağmurları, ülkede yüzlerce kişinin ölümüne ve maddi kayıplara yol açıyor.

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