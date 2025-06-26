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Son dakika: AFAD duyurdu: Sivas'ta korkutan deprem

Son dakika: AFAD, Sivas'ın Ulaş ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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Son dakika: AFAD duyurdu: Sivas'ta korkutan deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Sivas'ın Ulaş ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 16.34'te meydana gelen deprem, yerin 7.07 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem, Tokat, Ordu ve Giresun'da da hissedildi.

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