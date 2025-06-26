Son dakika: AFAD duyurdu: Sivas'ta korkutan deprem
Son dakika: AFAD, Sivas'ın Ulaş ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Sivas'ın Ulaş ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 16.34'te meydana gelen deprem, yerin 7.07 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem, Tokat, Ordu ve Giresun'da da hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 26, 2025
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Ulaş (Sivas)
Tarih:2025-06-26
Saat:16:34:07 TSİ
Enlem:39.44167 N
Boylam:37.32278 E
Derinlik:7.07 km
Detay:https://t.co/qSy3Q4hkKN@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi