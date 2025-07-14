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Borsada manipülasyon operasyonu: 8 gözaltı

Borsada manipülasyon soruşturması kapsamında İstanbul, Kocaeli, Antalya ve Zonguldak illerinde 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Haber Merkezi
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Borsada manipülasyon operasyonu: 8 gözaltı
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Borsa İstanbul pay piyasasında işlem gören sermaye piyasası araçlarında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşanması ve yapay yükselişler iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Atlantis Yatırım Holding A.Ş. hisselerinde manüpilasyon yaptıkları öne sürülen 8 şüpheli hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'piyasa dolandırıcılığı' suçlarından gözaltı kararı verildi.

Soruşturmaya ilişkin savcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca BİST (Borsa İstanbul) pay piyasasında işlem gören sermaye piyasası araçlarında, işlem hacmi ve hisse fiyatında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşanması, yapay yükselişlerin küçük yatırımcıyı zarara uğratığı yönünde tespitler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında; Atlantis Yatırım Holding A.Ş hisselerinde manüpilasyon yaptığı tespit edilen şüpheliler hakkında 14/07/2025 tarihi itibariyle yapılan operasyon kapsamında, istanbul, Kocaeli, Antalya, ve Zonguldak olmak üzere toplam 4 ilde 8 kişi hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve piyasa dolandırıcılığı” suçlarından gözaltı kararı verilmiş olup yakalama -arama -el koyma adli işlemlerinin devam ettigi kamuoyuna duyurulur."

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