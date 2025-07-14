Ankara’daki dev arsa taksitle satışa çıkarıldı!

İller Bankası, Türkiye genelinde mülkiyetinde bulunan toplam 111 arsayı satışa sunuyor. Emlak Müzayede aracılığıyla yapılacak ihalede en dikkat çekici taşınmaz ise Ankara’nın Çankaya ilçesinde yer alıyor. Lodumu bölgesindeki arsa için belirlenen muhammen bedel tam 1 milyar 959 milyon 955 bin TL.

25 katlı bina yapılabilecek

Satışa çıkarılan arsalar arasında en çok öne çıkan parça, 40 bin 960 metrekare büyüklüğe sahip olan Ankara Çankaya Lodumu’daki arsa oldu. İmar planında emsal değeri 2 olarak belirtilen arsa üzerine en fazla 25 katlı yapı inşa edilebilecek. Bu dev taşınmaz, yüksek kat imkanı ve merkezi konumuyla yatırımcıların yoğun ilgisini çekiyor.

Satışa konu diğer arsalar da dikkat çekici

İller Bankası’nın satışa çıkardığı 111 arsa, toplamda 12 ilde yer alıyor. Satış süreci Emlak Müzayede üzerinden gerçekleştirilecek. Yatırım yapmak isteyenler için geniş yelpazede arsa seçenekleri sunuluyor.

Yüzde 35'i peşin, kalanı taksitle

İhaleye katılacak yatırımcılar için ödeme koşulları da netleşti. Satışlarda yüzde 35’i peşin, kalan tutar ise 24 ay vade ile ödenebilecek.

Teminat bedelleri ise taşınmazın muhammen değerine göre değişiyor:

100.000 TL’ye kadar: 5.000 TL

100.001 TL – 1.000.000 TL arası: 50.000 TL

1.000.001 TL – 10.000.000 TL arası: 500.000 TL

10.000.001 TL – 25.000.000 TL arası: 1.250.000 TL

25.000.001 TL – 55.000.000 TL arası: 2.750.000 TL

55.000.001 TL – 100.000.000 TL arası: 5.000.000 TL

100.000.001 TL – 900.000.000 TL arası: 10.000.000 TL

900.000.001 TL ve üzeri: 20.000.000 TL