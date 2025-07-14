Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek hakkında 5 yıl hapis istendi

Kızılcık Şerbeti dizisinde 'Nilay' karakterini canlandıran, aynı zamanda dizinin senaristi Melis Civelek'in kızı olan oyuncu Feyza Civelek, ayrıldığı sevgilisinin arkadaşına yönelik sosyal medyada kullandığı tehdit içerikli paylaşımların ardından mahkemelik oldu.

5 yıla kadar hapsi istendi

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi tarafından yürütülen soruşturmanın ardından Savcılık, Civelek hakkında 'tehdit ve hakaret' suçları gerekçesiyle 5 yıla kadar hapis talep etti.

Civelek önümüzdeki aylarda hakim karşısına çıkacak.

Ne olmuştu?

Oyuncu Feyza Civelek'in bir zamanlar birliktelik yaşadığı Alican Kurt, bir yıl süren ilişkilerinin ardından sosyal medya hesabında Civelek ile ilişkilerine yönelik bir paylaşımda bulundu.

Kurt'un arkadaşı Mert Wang paylaşılan hikayeye 'saçmalama lan' şeklinde mesaj attı. Yorumu görüp deliye dönen ünlü oyuncu Feyza Civelek küplere binip iddiaya göre Wang'a yönelik sert sözlerle çıkışıp hakaret ederek tehditte bulundu.

Patronlar Dünyası'nın haberine göre Civelek, Wang'ın paylaşımının ardından "Hayatında beni görmedin etmedin, ilişkime müdahale etme hakkını kendinde nasıl görüyorsun? Türkiye'nin en çok tanınan oyuncularından biriyim, komiksin beni kendin gibi varoş zannettin sanırım. Alican senin gibi gereksiz birinin yorumuyla mı hareket edecek. Numaranı aldım boyunun ölçüsünü alacağım, bir daha benim hakkımda konuştuğunu işitirsem seni köprüde sallandırırım, gelen geçen yüzüne tükürür, aşağılık erkek k*şarı s....r git" şeklinde yorumda bulundu.