  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek hakkında 5 yıl hapis istendi
Takip Et

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek hakkında 5 yıl hapis istendi

Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakterine hayat veren oyuncu Feyza Civelek, eski sevgilisinin arkadaşına yönelik kullandığı hakaret ve tehdit içerikli sözlerin ardından mahkemelik olmuştu. Savcılık, Civelek'in kullandığı 'seni köprüde sallandırırım' sözlerine ilişkin 5 yıla kadar hapis talep etti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek hakkında 5 yıl hapis istendi
Takip Et

Kızılcık Şerbeti dizisinde 'Nilay' karakterini canlandıran, aynı zamanda dizinin senaristi Melis Civelek'in kızı olan oyuncu Feyza Civelek, ayrıldığı sevgilisinin arkadaşına yönelik sosyal medyada kullandığı tehdit içerikli paylaşımların ardından mahkemelik oldu. 

5 yıla kadar hapsi istendi

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi tarafından yürütülen soruşturmanın ardından Savcılık, Civelek hakkında 'tehdit ve hakaret' suçları gerekçesiyle 5 yıla kadar hapis talep etti. 

Civelek önümüzdeki aylarda hakim karşısına çıkacak. 

Ne olmuştu?

Oyuncu Feyza Civelek'in bir zamanlar birliktelik yaşadığı Alican Kurt, bir yıl süren ilişkilerinin ardından sosyal medya hesabında Civelek ile ilişkilerine yönelik bir paylaşımda bulundu.  

Kurt'un arkadaşı Mert Wang paylaşılan hikayeye 'saçmalama lan' şeklinde mesaj attı. Yorumu görüp deliye dönen ünlü oyuncu Feyza Civelek küplere binip iddiaya göre Wang'a yönelik sert sözlerle çıkışıp hakaret ederek tehditte bulundu.

Patronlar Dünyası'nın haberine göre Civelek, Wang'ın paylaşımının ardından "Hayatında beni görmedin etmedin, ilişkime müdahale etme hakkını kendinde nasıl görüyorsun? Türkiye'nin en çok tanınan oyuncularından biriyim, komiksin beni kendin gibi varoş zannettin sanırım. Alican senin gibi gereksiz birinin yorumuyla mı hareket edecek. Numaranı aldım boyunun ölçüsünü alacağım, bir daha benim hakkımda konuştuğunu işitirsem seni köprüde sallandırırım, gelen geçen yüzüne tükürür, aşağılık erkek k*şarı s....r git" şeklinde yorumda bulundu.

AK Partili vekillerden asgari ücrete 'çifte zam' yapılsın talebi!AK Partili vekillerden asgari ücrete 'çifte zam' yapılsın talebi!Ekonomi
Mevduat faizlerinde son durum! 3 milyon TL'nin 1 aylık getirisi ne kadar oldu? İşte detaylar...Mevduat faizlerinde son durum! 3 milyon TL'nin 1 aylık getirisi ne kadar oldu? İşte detaylar...Ekonomi
Benzine zam ya da indirim var mı? İşte 14 Temmuz 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim var mı? İşte 14 Temmuz 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Borç yapılandırmada detaylar belli oldu! En uygun ödeme planı hangisi? İşte vade vade ödeme tablosuBorç yapılandırmada detaylar belli oldu! En uygun ödeme planı hangisi? İşte vade vade ödeme tablosuEkonomi

 

Gündem
Kirazı zirai don vurdu: Rekolte düşüşü sonrası fiyat uçtu
Kirazı zirai don vurdu: Rekolte düşüşü sonrası fiyat uçtu
Terör örgütü PKK'nın silah bırakma törenine katılan davetlilerin ağırlamasını Barzani üstlendi
Terör örgütü PKK'nın silah bırakma törenine katılan davetlilerin ağırlamasını Barzani üstlendi
DEM Parti liderler turuna çıkıyor: Bahçeli ziyaret edilecek
DEM Parti liderler turuna çıkıyor: Bahçeli ziyaret edilecek
Ankara’daki dev arsa taksitle satışa çıkarıldı!
Ankara’daki dev arsa taksitle satışa çıkarıldı!
Borsada manipülasyon operasyonu: 8 gözaltı
Borsada manipülasyon operasyonu: 8 gözaltı
Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı tutuklandı
Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı tutuklandı