Kandilli duyurdu: Kütahya'da deprem
Kandilli Rasathanesi, merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesi olan 3.3 büyüklüğünde bir depremin saat 11:02’de meydana geldiğini duyurdu.
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Kandilli Rasathanesi'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kütahya Simav olan 3.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Saat 11:02'de meydana gelen depremin 5 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) June 26, 2025
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) https://t.co/tRi2mvahAk
26.06.2025, 11:02:27 TSİ
Büyüklük: 3.3
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
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