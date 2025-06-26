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Kandilli duyurdu: Kütahya'da deprem

Kandilli Rasathanesi, merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesi olan 3.3 büyüklüğünde bir depremin saat 11:02’de meydana geldiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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Kandilli duyurdu: Kütahya'da deprem
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Kandilli Rasathanesi'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kütahya Simav olan 3.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Saat 11:02'de meydana gelen depremin 5 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

 

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