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Kars gece yarısı depremle sarsıldı

Kars'ta gece yarısı deprem oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Sarıkamış merkezli depreme ilişkin ilk verileri internet sitesi üzerinden paylaştı.

Haber Merkezi
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Kars gece yarısı depremle sarsıldı
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kars'in Sarıkamış ilçesinde saat 02:38 sularında meydana gelen depremin büyüklüğünün 3,5 olduğunu duyurdu.

Sarsıntının derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü. 

Öte yandan Kandilli Rasathanesi bu depremin büyüklüğünü 3,8 olarak duyurdu.

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