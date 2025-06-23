Kars gece yarısı depremle sarsıldı
Kars'ta gece yarısı deprem oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Sarıkamış merkezli depreme ilişkin ilk verileri internet sitesi üzerinden paylaştı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kars'in Sarıkamış ilçesinde saat 02:38 sularında meydana gelen depremin büyüklüğünün 3,5 olduğunu duyurdu.
Sarsıntının derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 22, 2025
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Sarıkamış (Kars)
Tarih:2025-06-23
Saat:02:38:23 TSİ
Enlem:40.31861 N
Boylam:42.75389 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/6cAmpkNhzf@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Öte yandan Kandilli Rasathanesi bu depremin büyüklüğünü 3,8 olarak duyurdu.