Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin gündeminde 'mutlak butlan' var ama kentsel dönüşüm yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Güngören’de bin 930 konut ve işyeri anahtar teslimi ve toplu açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanları:

"Tamamlanan eserlerinin açılışını yapıyoruz, yeni eserlerimizin temellerini atıyoruz.

"Konutları hak sahiplerine teslim ediyoruz"

35 bin 655 metrekare alanı kapsayan millet bahçemiz ağaçları, yeşil alanları, millet kıraathanesiyle maşallah göz dolduruyor.

Tozkoparan Mahallesinde 768 konutu 30'u işyeri olmak üzere 798 konutu hak sahiplerine teslim ediyoruz.

İnşallah 2027'nin yaz aylarında toplam 1930 bağımsız bölümün teslimini yapacağız.

"Dirençli İstanbul hedefimize yaklaşacağız"

Söz uçar eser kalır. Dirençli İstanbul hedefimize biraz daha yaklaşacağız. Bu eserlerde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İşçisinden mühendisine mimarından proje yöneticisine bu projelerin hayata geçirilmesini sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Hak sahiplerinin yeni yuvalarında sağlıkla oturmalarını diliyorum.

"Bu eserler 7 milyar 324 milyar liralık değere sahip"

7 milyar 324 milyar liralık değere sahip bu eserlerin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

Tam 23 yıldır durmadan dinlenmeden yorulmadan şehirlerimize aşkla hizmet ediyoruz. Şehirler tıpkı insanlar gibidir. Nefes alan varlıklardır. Kültürü, tarihi birikimiyle şehirler ruh taşıyan varlıklardır. Biz şu gerçeğin farkındayız. Şehirleri imar etmezseniz, nesilleri ihya edemezsiniz. Üretimi, ticareti, ekonomiyi kalkınmayı arzu edilen seviyeye çekemezsiniz.

"İstanbul'u afetlere ve depremlere dayanıklı hale getirmeliyiz"

İstanbul gibi adı her anıldığında parlayan bu şehri korumak en büyük görevimizdir. İşte bu vazifeyi yerine getirmek için İstanbul'u afetlere, özellikle depremlere dayanıklı hale getirmeliyiz. 6 Şubat depremlerimize şunu bize göstermiştir, hazırlıklarımızı tamamlamadan deprem bizi yakalayabilir. Bu gerçeği dikkate alarak planlarımızı hayata geçirmek zorundayız.

"60 bin konutluk dev bir şehir kuruyoruz"

Gaziosmanpaşa'da mahallelerimiz yeniden inşa ettik, Esenlerde 60 bin konutluk dev bir dönüşüm hamlesiyle yeni bir şehir kuruyoruz. Fatih'te, Bağcılar'da, Pendik ve 39 ilçede gerçekleştirdiğimiz projeler tarih yazdık. İstanbul'da 9 bin 923 konutun dönüşümünü tamamladık.

"Toplam desteklerimizi 1 milyon 875 liraya çıkardık"

İstanbul'da 34 millet bahçemizi hizmete açtık. Yarısı Bizden Kampanyası'ndaki tutarlarımız güncelledik. Vatandaşlarımıza verdiğimiz destek tutarımızı 700 bin liradan 875 bin liraya çıkardık. Toplam desteklerimizi 1 milyon 875 liraya çıkardık.

Bir işyerinin dönüşümü için destek miktarını 1 milyon seviyesine çıkardık.

"Ülke genelinde 2 milyonun üzerinde bağımsız bölümü dönüştürüyoruz"

Ülke genelinde 2 milyonun üzerinde bağımsız bölümü dönüştürüyoruz. Bu süreci başarıyla tamamlayacağız. Daha büyük acılar yaşamadan, daha ağır bedeller ödemeden elimizden gelen her türlü çabayı göstermekte kararlıyız. Parklarıyla yeşil alanlarıyla camileri okullarıyla burayı yeni bir çehreye kavuşturduk. Komşuluk kültürünü yaşatan bir mahalleyi vatandaşlarımıza buluşturduk.

"Gündemlerinde mutlak butlan var ama kentsel dönüşüm yok"

Konuşmasında ana muhalefet partisini eleştiren Erdoğan, "Biz Tozkoparan’da sizlere güvenli yuvalar kazandırmak için çalışırken birileri yine karşımıza dikildi. Ana muhalefet başta olmak üzere malum çevrelerin tamamı buradaki kentsel dönüşümü engellemek için ellerinden geleni yaptılar Protestolar düzenlediler, mahkemelere koştular. Kentsel dönüşüm projelerimize rantsal dönüşüm yaftası vurup kötülediler. Bunu CHP yaptı. Beraber hareket ettikleri marjinaller yaptı. İstanbul’da neredeyse haraca bağlamadık, rüşvet vermeye zorlamadık işadamı bırakmayanlar burada yapılan çalışmalara arsızca saldırdılar. Kendileri hiçbir adım atmadıkları gibi bize de engel olmaya çalıştılar. Bunlar engelleme ve çarpıtma konusunda çok idmanlılar. Hatırlayın aynı zihniyet 6 Şubat depremlerinin arifesinde benzer tezlerle projelerimizi hedef aldılar. Depremin yıktığı şehirlerimizde yapılacak kentsel dönüşüm çalışmalarında da karşı çıkmışlardı. Sonuçta ne oldu. 53 binden fazla canımız bir gecede toprağa verdik. 100 milyar doları aşan ağır bir ekonomik fatura ile karşılaştık. Sadece yakınlarını kaybedenlerin değil milletçe hepimizin yüreği yandı. Pişman oldular mı hayır. Hiçbir şey olmamış gibi davranmaya devam ettiler. Halen ders çıkarmıyorlar. Gündemlerinden rant var, bant var, butlan var, hatta mutlak butlan var ama hizmet yok, eser yok, kentsel dönüşüm hiç yok. Kusura bakmasınlar bizim de aynı acıları yaşamaya tahammülümüz yok. Kentsel dönüşüm noktasında son derece kararlıyız. Dirençli şehirler inşa etme çabalarımızın önünün kesilmesine asla izin vermeyeceğiz. Kimsenin ideolojik takıntıları ile uğraşamayız. Milletimizin güven içinde yaşaması hem muhalefetin takoz siyasetinde, hem kuyruğuna takıldıkları marjinallerden daha önemlidir" diye konuştu.

"Rüşvete, haraca bağlamadık esnaf bırakmadılar"

İstanbul'da neredeyse rüşvete, haraca bağlamadık esnaf bırakmadılar. Buralara ahlaksızca saldırdılar. Bunlar engelleme ve çarpıtma konusunda çok idmanlılar.

Depremin yıktığı şehirlerimizde kentsel dönüşüm projelerimize karşı çıktılar. Bir gecede 53 bin canımızı toprağa verdik. 100 milyar dolardan fazla kaybımız oldu.

Pişman oldular mı, kendilerini çeki düzen verdiler mi hayır. Kusura bakmasınlar bizim aynı acıları yaşamaya tahammülümüz yok. Dirençli şehirler inşa etmemizi engellemelerine izin vermeyeceğiz. Milletimizin güven içinde yaşaması bizim için daha önemlidir. Maraş'ta 250 bininci konutumuzu teslim ettik.

"Kentsel dönüşüm faaliyetlerini yoğunlaşacağız"

Tüm gücümüzle tüm imkanlarımızla kentsel dönüşüm faaliyetlerini yoğunlaşacağız. Ana muhalefetin İstanbul'daki yolsuzlukları bırakıp bizi sığ tartışmalara çekmelerine izin vermeyeceğiz."