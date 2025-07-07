Gözaltındaki Abdurrahman Tutdere: Hukuk ve adalet dışı hiçbir işlemin içinde olmadım, olmayacağım

CHP'li belediyelere yönelik operasyon kapsamında geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adıyaman halkına seslendi.

Tutdere'nin Vatan Emniyet Müdürlüğü nezarethanesinde yazdığı not X hesabı üzerinden kamuoyu ile paylaşıldı. Tutdere mesajında "Başkanınız olarak hukuk ve adalet dışı hiçbir iş ve işlemin içinde olmadım, olmayacağım da" ifadesini kullandı.

"31 Mart seçimindeki duruşu ile tüm Türkiye’ye sesini duyuran Adıyaman için çalışmaya devam edeceğiz" diyen Tutdere, aynı heyecan, şeffaflık ve cesaretle çalışacaklarını dile getirdi.

“6 Şubat gibi büyük bir felakette yan yana duran, her türlü zorluğa karşı birlik, beraberlik ve kardeşliğini muhafaza etmiş çok değerli Adıyamanlı hemşehrilerim, kardeşlerim:



31 Mart seçimlerinde birlikte kader birliği yaparak şehrimiz için, kentimiz için bu toprakların güzel… pic.twitter.com/TkG6ZnU4Hy — Abdurrahman TUTDERE (@avtutdere) July 7, 2025

Tutdere'nin mesajının tamamı şu şekilde:

“6 Şubat gibi büyük bir felakette yan yana duran, her türlü zorluğa karşı birlik, beraberlik ve kardeşliğini muhafaza etmiş çok değerli Adıyamanlı hemşehrilerim, kardeşlerim:

31 Mart seçimlerinde birlikte kader birliği yaparak şehrimiz için, kentimiz için bu toprakların güzel çocukları için birlikte çalıştığımız çalışma arkadaşlarım: Bizler birlikte küllerinden yeniden doğan, 31 Mart seçimindeki duruşu ile tüm Türkiye’ye sesini duyuran Adıyaman için çalışmaya devam edeceğiz.

Aynı heyecan, aynı şeffaflık ve cesaretle çalışacağız. Kısa süreliğine aranızda ve yanınızda olamasam da, biliyorum ki sizler kenetlenerek daha çok çalışacaksınız. Birliğinizi bozmadan çalışmanızı aralıksız sürdürün. Hepiniz çok rahat olun.

Başkanınız olarak hukuk ve adalet dışı hiçbir iş ve işlemin içinde olmadım, olmayacağım da. Adıyaman halkına olan bağlılığıma ve Adıyaman’ın yeniden inşası için gösterdiğim çaba ve çalışmaya hepiniz şahitsiniz. Sizler belediyemize ve halkımıza sahip çıkarak yokluğumu aratmayacaksınız.

Vatan Emniyet Müdürlüğü nezarethanesinden en derin selamlarımı ve sevgilerimi iletiyorum. Bir hukuk adamı olarak adalete olan güvenim tamdır.”