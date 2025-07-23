  1. Ekonomim
  2. Sağlık
  3. Şehit yakınları ve gazilere MHRS randevularında öncelik tanınacak
Takip Et

Şehit yakınları ve gazilere MHRS randevularında öncelik tanınacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı işbirliğinde başlatılan uygulama ile şehit yakını, gazi ve gazi yakınları poliklinik hizmetlerinde olduğu gibi Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden (MHRS) randevularını da öncelikli alabilecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Şehit yakınları ve gazilere MHRS randevularında öncelik tanınacak
Takip Et

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarına, MHRS'de öncelik sağlanması amacıyla 12 Mayıs'ta Sağlık Bakanlığı ile "Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakınlarına Merkezi Hekim Randevu Sisteminde Öncelik Protokolü" imzalandı.

Protokol kapsamında dün başlatılan uygulamayla şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarına poliklinik hizmetlerindeki gibi MHRS randevularında da öncelik tanınacak.

Şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları, randevularını normal olarak almakta ve hastanelere gittiklerinde, acil vakalar, engelli hastalar, hamileler, 65 yaş üstü hastalar ve 7 yaş altı çocuklardan sonra poliklinik hizmetlerinden öncelikli olarak yararlanabilmekteydi.

Diş hekimleri iş bırakma eylemi yapacakDiş hekimleri iş bırakma eylemi yapacakGündem
Emekli promosyonlarında son durum: En yüksek promosyon ne kadar ve hangi bankalarda? İşte oranlar...Emekli promosyonlarında son durum: En yüksek promosyon ne kadar ve hangi bankalarda? İşte oranlar...Ekonomi
Terörsüz Türkiye sürecinde detaylar netleşiyor: Mağaralar bombalanarak girişleri kapatılacakTerörsüz Türkiye sürecinde detaylar netleşiyor: Mağaralar bombalanarak girişleri kapatılacakGündem
Benzine zam ya da indirim var mı? İşte 23 Temmuz 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim var mı? İşte 23 Temmuz 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi

 

Sağlık
Kanser hastaları için emsal niteliğinde karar! İlacı SGK karşılayacak
Kanser hastaları için emsal niteliğinde karar! İlacı SGK karşılayacak
Sigaraya karşı yeni adım: Sigara içen bireye de cezai işlem uygulanacak!
Sigaraya karşı yeni adım: Sigara içen bireye de cezai işlem uygulanacak!
Sağlıkta yeni düzenlemeler yasalaştı! Organ bağışından ilaç tedariğine değişiklikler devrede
Sağlıkta yeni düzenlemeler yasalaştı! Organ bağışından ilaç tedariğine değişiklikler devrede
Havalar ısındı, zehirlenmeler arttı: Karpuzdaki bakteri tehlikesine dikkat!
Havalar ısındı, zehirlenmeler arttı: Karpuzdaki bakteri tehlikesine dikkat!
ABD Başkanı Trump'a teşhis konulan kronik venöz yetmezlik nedir?
ABD Başkanı Trump'a teşhis konulan kronik venöz yetmezlik nedir?
Uzmanından uyarı! İhmal edilen gül hastalığı kalıcı damar sorunlarına neden oluyor
Uzmanından uyarı! İhmal edilen gül hastalığı kalıcı damar sorunlarına neden oluyor