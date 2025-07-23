Terörsüz Türkiye sürecinde detaylar netleşiyor: Mağaralar bombalanarak girişleri kapatılacak

Besti KARALAR / Ankara (Ekonomi)

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) denetiminde silahların bırakılması bölge bölge devam edecek. Terör örgütünün yaşam alanı olarak barındığı mağaralar tespit edildikten sonra imha edilecek. Girişleri kapatılacak.

Kaynaklardan edinilen bilgilere göre; sahada silah bırakma peyderpey devam edecek. Bölge bölge temizlenerek gidilecek.

Sürecin detayları şu şekilde ilerleyecek:

-Önce, Metina, Hakurk gibi Türkiye sınırının 30- 35 kilometrelik bölümüyle başlanacak.

Bu bölgede mağaralarda barınan teröristler silahlarını teslim edecek.

Silahlar nasıl yok edilecek?

-Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) silah bırakan grupların silahlarını kayda aldıktan sonra imha edecek. Silahlar, kullanılmayacak, doğrudan imha edilecek. Amerika’nın verdiği büyük silahların ise şu anda örgütte olmadığı belirtiliyor. “Amerika bunları geri almış olabilir” değerlendirmeleri de yapılıyor. İngiltere’nin İRA ile mücadelesi örnek gösteriliyor, ancak oradaki durumla büyük farklılıkları olduğuna da dikkat çekiliyor. İRA’da silah bırakma sürecinin 7-8 yıl sürdüğü, ve kişi sayısının bin 500-2 bin ile sınırlı olduğu hatırlatılıyor. PKK’nın silahları hem sayısal olarak çok, hem de hava savunma sistemi olacak nitelikte yüksek kapasiteli. Dolayısıyla farklı uygulamalar da tartışılıyor.

Mağaraları boşaltan teröristlerin kırsala geçiş yaptıktan sonra o bölgelerdeki kamplar boşalacak. Mağaralar tespit edilerek tek tek imha edilecek.

Haftanin, Hakurk, Metina, ilk etapta temizlenecek bölgeler olacak. 500-1000 kişinin yaşadığı mağaralar oluşturan PKK, bu mağaraları terk ediyor. Mağaralar boşaltılacak, silahlar teslim edilecek ve teröristler de kırsala geçecek.

‘İkinci hat, Gara bölgesi’

İkinci hat ise Gara bölgesi olacak. Bu bölgede 128 köyün olduğu tahmin ediliyor. Bu alanlar temizlendikten sonra içeride tespitler yapılıp mağaralar bombalanarak girişleri kapatılacak, mühürlenerek de sabitlenmiş olacak.

‘Üçüncü hat Kandil bölgesi’

Kandil’de hem kamplar hem de köyler var. İsteyenler burada hayata karışacak. Suç işlememiş olan örgüt mensupları Türkiye’ye gelebilecek.

Silah bırakmada sahadan bilgiler alındıktan sonra mutlaka doğrulama yöntemi uygulanacak. Suça karışmamış olma ve silah bırakma esas olacak. Yasal düzenleme çalışmaları başlayacak.

-Silahların bırakılması ve imhası devam ederken, Meclis’te kurulacak komisyon yasal düzenleme için çalışmalara başlayacak.

‘Örgüt yöneticileri Türkiye’ye gelemeyecek’

Örgütün yönetici kadrosunun Türkiye’ye dönüşü diye bir durum söz konusu olmayacak. Alt kadro olarak bilinen, olaylara karışmamış, örgüt eğitiminden geçmiş, ancak örgüt üyeliği olmayanlar Türkiye’ye gelebilecek. Örgüt üyesi olanlar ayrı değerlendirilecek.

‘TCK’ya yeni tanımlar konacak’

Yasal düzenleme yapılırken, kendini fesh eden ve silah bırakan PKK terör örgütü için yeni tanımlar yazılacak. Bu çerçevede; Türk Ceza Kanunu’na(TCK) geçici madde ile yeni tanımlar konacak.

-DEAŞ, DHKP-C, FETÖ gibi terör örgütlerinin tehdidi devam ederken, terörle mücadelede zaafiyete yol açmayacak bir düzenleme olacak. Sadece silah bırakıp kendini fesheden örgütleri kapsayacak bir tanım olacak.

Süreç üç aşamalı ilerleyecek: Fesetme-İzleme-Doğrulama

Süreç devam ederken, varlığın tesbiti, “fesetme, izleme ve doğrulama” şeklinde aşamalar aranacak.

-Mevcut yasadaki etkin pişmanlıktan ayrı bir tanım olacak.

-Silah bırakmanın tespiti yapılacak. Bunun doğrulaması sağlanacak ve ancak yasal düzenlemeden yararlanma söz konusu olabilecek.

-Hem ceza yasası hem de infaz yasasında atıflar olacak.

Cezaevlerinde 6 bine yakın PKK’lının bulunduğu belirtiliyor.

‘Örgüt üyeliğinden değil, işlediği suçtan yargılanacak’

Bunu sağlayan örgütlerin yararlanabileceği belirtilecek.

Eyleme katılanlar Türkiye’ye gelirse yargılanacak, ancak örgüt üyeliğinden değil, işlediği suç neyse ondan yargılanacak. ve suça karışmamış olanlara, rehabilitasyon ve uyum projeleri uygulanacak.

Bu aşamada farklı bakanlıklar da devreye girecek. Çeşitli kurslar ile hem eğitim, hem de meslek edindirme kursları ile sosyal hayata karışmayı kolaylaştıracak adımlar atabilecek.