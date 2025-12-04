Zona aşısının demansa karşı etkili olduğu ortaya çıktı

Sinir dokusunu "seven" bazı virüs ve bakterilerin Alzheimer'ı tetiklediği biliniyor. Bu listeye zonaya yol açan "varicella zoster" virüsü de girdi.

Yetişkinlerin zona aşısı yaptırması, demansa karşı etkili.

Diken'den Mesude Demir'in haberine göre Türkiye Alzheimer Derneği Tıbbi Kurul Başkanı Prof. Dr. Başar Bilgiç, zona olmamak için aşılama programına girenlere böyle bir "piyango" çıktığını söyledi:

“Bu yeni bir bilgi olduğu için aşı Alzheimer’den korunma stratejilerine henüz girmedi. Ama ben ‘Kişisel olarak ne yapabilirim?’ diye soranlara zona aşısı yaptırmalarını öneriyorum. Aşılanmak bir taşla iki kuş vurmak gibi. Türkiye’de zona aşısı var. Ancak ücretli. Umarım Sağlık Bakanlığı’mız, Birleşik Krallık’ta olduğu gibi yaşlılara (hatta bence orta yaşta bile olabilir) ücretsiz zona aşılamasını getirir.”

Merak edilen konulardan biri de Covid-19’un bunama riskini artırıp artırmayacağı.

Bilgiç, “Covid-19’a yol açan virüs SARS-CoV-2 de sinir dokusunu seviyor. Bu nedenle Alzheimer riskini artırması çok da sürpriz olmaz. Önümüzdeki yıllarda covid aşılarının da koruyucu etkisi (Alzheimer üzerine) netliğe kavuşacaktır” dedi.

"Demansı da azalttığı gösterilen zona aşısı, iyi yaşlanma programlarının bir parçası"

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol da zona aşısının demans da dahil olmak üzere etkileri üzerine şunları söyledi:

“İyi bir yaşlanma ve fonksiyonel bir ömür için aşılar çok mühim. Zona aynı zamanda damar sisteminizde de inflamasyon oluşturuyor. İnflamasyon inme ve kalp krizi risklerini artırıyor. Demansı da azalttığı gösterilen zona aşısı, iyi yaşlanma programlarının bir parçası.

50 yaş üzerindeki herkes, bağışıklığı kırılmış (zona olmak da bunu gösteriyor) olanların iki doz halinde aşıyı olmasını öneriyoruz. Dozların iki ay arayla yapılmasını tercih ediyoruz ama altı ay ara da olabilir. İnaktif bir aşı olduğu için diğer aşılarla birlikte yapılabilir.”

Zona geçirenlere de aşı öneriliyor

Zona geçirmek bağışıklık kazandırmıyor. Tekrar tekrar zona olabilirsiniz. Bu yüzden zona geçirenlerin de aşılanması öneriliyor.

Ayrıca kemoterapi alanlar, kan hücreleriyle ilgili kötü huylu hastalıkları olanlar, romatizmal hastalıkları nedeniyle ilaç kullananlar, organ ve kök hücre nakilliler aşılanması önerilen diğer gruplar.