Berlin Teknik Üniversitesi'ne Türk rektör Prof. Dr. Fatma Deniz seçildi

Almanya'nın önde gelen teknik üniversitelerinden Berlin Teknik Üniversitesi'ne (TU Berlin) Prof. Dr. Fatma Deniz rektör olarak seçildi.

Halihazırda bu okulda rektör yardımcılığı yapan Prof. Dr. Deniz, dört yıllık yeni görevine 1 Nisan 2026'da başlayacak.

DW Türkçe'nin aktardığına göre üniversitede iki turda yapılan rektörlük seçimine beş aday katılmıştı. Geçen hafta yapılan ilk turun ardından üç adayın çekilmesiyle geriye mevcut rektör Geraldine Rauch ve Fatma Deniz kalmıştı.

Bugünkü oylamada Rauch 18 oyda kalırken, üniversite senatosunun üçte ikisinden fazlasının desteğini alan Deniz 42 oyla galip geldi.

Rauch Mayıs 2024'te, X hesabında beğendiği bir paylaşım nedeniyle "antisemitik eylemlerde bulunmakla" suçlanmıştı.

Rauch'un beğendiği ve Türkiye'de Filistin yanlısı bir gösteri sırasında çekildiği belirtilen tartışmalı fotoğrafta, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu Nazi sembolü gamalı haç ile birlikte resmediliyor.

Bu olay sonrası Alman politikacılar ve İsrail kamuoyundan Rauch'a istifa etmesi yönünde çağrılar gelirken, özür dileyen Rektör, beğeninin bir hata olduğunu ve resimdeki unsurlara dikkat etmediğini söylemişti.

Fatma Deniz kimdir?

Üniversitenin internet sayfasında yer alan bilgiye göre müstakbel rektör Deniz, Bursa Kız Lisesi mezunu.

Lisans eğitimini Almanya'nın Münih kentinde bilgisayar bilimi alanında tamamlayan Deniz, ABD'de Berkeley Üniversitesi'nde de görev yaptıktan sonra TU Berlin'deki kariyerine başladı.

Yapay zeka üzerine çalışmalar yapan Deniz, halihazırda aynı üniversitede dijitalleşme ve sürdürülebilirlikten sorumlu rektör yardımcısı olarak görev yapıyordu.