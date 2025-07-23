Orman yangınları emlak ve bungalov turizmini vurdu: Güvenlik endişesi tavan yaptı

Son yıllarda Türkiye’de artan ve etkisi giderek büyüyen orman yangınları, sadece ekosistemi değil konut ve turizm sektörlerini de ciddi şekilde etkiliyor. Yangın riski nedeniyle, daha önce doğayla iç içe yaşam veya tatil amacıyla tercih edilen orman kenarındaki yerleşim ve turistik bölgeler artık terk edilmek istenen alanlar haline geldi.

GerçekGündem’in haberine göre, emlak piyasasındaki bu değişimi değerlendiren emlak danışmanı Emine Koca, orman kenarındaki köylerde konut hareketliliğinin belirgin şekilde arttığını söyledi. Koca, “Eskiden yazlık amaçlı tercih edilen bu evler artık risk olarak görülüyor. Birçok kişi ‘Yangın tehdidiyle yaşamak istemiyorum’ diyerek evini satmaya çalışıyor. Hatta bazı ev sahipleri, zarar etmeyi göze alarak evlerini değerinin altında satmayı kabul ediyor” ifadelerini kullandı.

Birçok kişi, ‘Yangın tehdidiyle yaşamak istemiyorum’ diyerek evini satıyor

GerçekGündem'in haberine göre, emlak piyasasında yaşanan bu dönüşümü değerlendiren emlak danışmanı Emine Koca, orman kıyısındaki köylerde konut hareketliliğinin ciddi şekilde arttığını belirtti. Koca, "Daha önce yazlıkçılar için cazip olan bu evler artık risk unsuru olarak görülüyor. Birçok kişi, ‘Yangın tehdidiyle yaşamak istemiyorum’ diyerek evini elden çıkarmaya çalışıyor. Hatta bazı ev sahipleri, zarar etmeyi göze alarak evlerini değerinin altında satmaya razı oluyor" dedi.

İlk sorusunun fiyat değil, yangına karşı güvenlik

Turizm sektöründe de benzer bir eğilim gözleniyor. Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bungalov işletmeciliği yapan Serkan Tanyüce, son iki yıldır rezervasyon yaptırmak isteyen müşterilerin ilk sorusunun fiyat değil, yangına karşı güvenlik olduğunu vurguladı. Tanyüce, "İnsanlar doğanın güzelliğini yaşamaktan çok, olası bir felaketin korkusunu yaşıyor. Bu da bizi ciddi anlamda üzüyor" ifadelerini kullandı.

Yasal düzenleme çağrısı

Orman yangınları konusunda çalışan uzmanlardan Prof. Dr. Cemal Karaca ise, mevcut yapılaşmanın riskini hatırlatarak acil yasal düzenlemeler çağrısı yaptı. Prof. Karaca, “Orman içi yapılar ve ormana yakın yerleşim alanları mutlaka yeni mevzuatla kontrol altına alınmalı. İmar izinleri yeniden gözden geçirilmeli, mevcut konutlara yangına dayanıklılık açısından zorunlu güvenlik standartları getirilmelidir” diye konuştu.

Hem ekonomik hem de sosyolojik sonuçlar doğuruyor

Giderek büyüyen yangın tehdidi, orman köylerinde yaşamayı ya da bu alanlarda tatil yapmayı tercih eden kitleleri geri çekmeye başlarken, bu dönüşüm hem ekonomik hem de sosyolojik sonuçlar doğuruyor. Uzmanlara göre yangınlarla mücadelede afet yönetimi kadar, yerleşim politikalarının da yeniden ele alınması gerekiyor.