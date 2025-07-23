  1. Ekonomim
  2. Sağlık
  3. Kanser hastaları için emsal niteliğinde karar! İlacı SGK karşılayacak
Takip Et

Kanser hastaları için emsal niteliğinde karar! İlacı SGK karşılayacak

Kanser hastası çalışanın açtığı davada mahkeme, SGK'nin geri ödeme listesinde yer almayan bir ilacın kurum tarafından karşılanmasına hükmetti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kanser hastaları için emsal niteliğinde karar! İlacı SGK karşılayacak
Takip Et

İzmir 1. İş Mahkemesi, kanser hastasının açtığı davada SGK'nin geri ödeme listesinde yer almayan bir ilacın bedelinin, kurum tarafından karşılanmasına hükmetti.

İlacı SGK karşılamadı, dava açtı

Karşıyaka ilçesinde yaşayan C.A. (75), yaklaşık 1,5 yıl önce cilt kanseri teşhisi konmasının ardından doktoru tarafından yazılan bir ilacın SGK tarafından karşılanmadığını, bu ilacın bedelinin her kür için 115 bin lira olduğunu öğrenerek mahkemeye başvurdu.

Başvuru haklı bulundu

İlacın bedelinin SGK tarafından karşılanması talebiyle yapılan başvuruyu karara bağlayan İzmir 1. İş Mahkemesi, başvuruyu haklı bularak ilacın kesinti yapılmaksızın karşılanmasına karar verdi.

Kararda, Anayasanın 56. maddesine istinaden söz konusu ilacın temininin, kesintisiz olarak idarece yerine getirilmesi gerektiği vurgulandı.

"Emsal olmasını dileriz"

Tüketici Konfederasyonu Hukuk Komisyonu Üyesi Avukat Mustafa Kaptan, müvekkilinin 10 yıl önce de akciğer kanseri olduğunu, devam eden süreçte yeni bir kemoterapi kaldıramayacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Ayağının iki parmağı bu nedenle kesiliyor. Davanın sonucunda hastanın kendisinin karşıladığı 2 doz ilaç ücretinin iadesi ile geri kalan dozların da ücretsiz olarak karşılanması için mahkeme hastanın lehine karar verdi. 75 yaşındaki hastanın ilacının karşılanmaması sosyal devlet anlayışına da uygun değildi. Bu yüzden davayı açtık. Benzer durumdaki hastalara da emsal olmasını dileriz."

Bakan Işıkhan duyurdu: 12 ilaç daha SGK ödeme listesine alındıBakan Işıkhan duyurdu: 12 ilaç daha SGK ödeme listesine alındıEkonomi
Bakan Işıkhan: 5 kanser ilacını geri ödeme listesine dahil ettikBakan Işıkhan: 5 kanser ilacını geri ödeme listesine dahil ettikSağlık
Sağlık
Şehit yakınları ve gazilere MHRS randevularında öncelik tanınacak
Şehit yakınları ve gazilere MHRS randevularında öncelik tanınacak
Sigaraya karşı yeni adım: Sigara içen bireye de cezai işlem uygulanacak!
Sigaraya karşı yeni adım: Sigara içen bireye de cezai işlem uygulanacak!
Sağlıkta yeni düzenlemeler yasalaştı! Organ bağışından ilaç tedariğine değişiklikler devrede
Sağlıkta yeni düzenlemeler yasalaştı! Organ bağışından ilaç tedariğine değişiklikler devrede
Havalar ısındı, zehirlenmeler arttı: Karpuzdaki bakteri tehlikesine dikkat!
Havalar ısındı, zehirlenmeler arttı: Karpuzdaki bakteri tehlikesine dikkat!
ABD Başkanı Trump'a teşhis konulan kronik venöz yetmezlik nedir?
ABD Başkanı Trump'a teşhis konulan kronik venöz yetmezlik nedir?
Uzmanından uyarı! İhmal edilen gül hastalığı kalıcı damar sorunlarına neden oluyor
Uzmanından uyarı! İhmal edilen gül hastalığı kalıcı damar sorunlarına neden oluyor