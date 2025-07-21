Bakan Işıkhan duyurdu: 12 ilaç daha SGK ödeme listesine alındı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, tamamı yerli olan 12 ilacın daha SGK’nın ödeme listesine alındığını duyurdu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 12 ilacın daha SGK’nın ödeme listesine alındığını açıkladı.
"İlaçların tamamı yerli üretim"
Bakan Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sosyal Güvenlik Kurumumuzun düzenlemesiyle tamamı yerli üretim olmak üzere 12 ilacı daha geri ödeme listesine aldık” dedi.
Işıkhan’ın paylaşımı şu şekilde:
“Sosyal Güvenlik Kurumumuzun düzenlemesiyle tamamı yerli üretim olmak üzere 12 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim.”
Sosyal Güvenlik Kurumumuzun düzenlemesiyle tamamı yerli üretim olmak üzere 12 ilacı daha geri ödeme listesine aldık.📑— Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) July 21, 2025
💊İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim. pic.twitter.com/MqXiBTcyZ9