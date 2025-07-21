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Bakan Işıkhan duyurdu: 12 ilaç daha SGK ödeme listesine alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, tamamı yerli olan 12 ilacın daha SGK’nın ödeme listesine alındığını duyurdu.

Haber Merkezi
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Bakan Işıkhan duyurdu: 12 ilaç daha SGK ödeme listesine alındı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 12 ilacın daha SGK’nın ödeme listesine alındığını açıkladı.

"İlaçların tamamı yerli üretim"

Bakan Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sosyal Güvenlik Kurumumuzun düzenlemesiyle tamamı yerli üretim olmak üzere 12 ilacı daha geri ödeme listesine aldık” dedi.

Işıkhan’ın paylaşımı şu şekilde:

“Sosyal Güvenlik Kurumumuzun düzenlemesiyle tamamı yerli üretim olmak üzere 12 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim.”

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