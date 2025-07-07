Ayhan Bora Kaplan’a verilen 14 yıl 9 ay hapis cezası onandı

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 61 sanığın yargılandığı davada, 3 Aralık 2024 tarihinde karar açıklandı. Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi, Bora Kaplan’ı “silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek”, “8 kişiye yönelik kasten yaralama”, “2 kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “ağırlaşmış yaralamaya azmettirme” ve “suçluyu kayırmaya azmettirme” suçlarından toplam 68 yıl hapis cezasına çarptırdı.

53 yıl 3 aylık hapis cezası için ise Yargıtay yolu açık

Cumhuriyet Savcısı ve sanıklar ile katılanların da aralarında yer aldığı birçok isim kararı istinafa taşıdı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Bora Kaplan’ın 14 yıl 9 aylık hapis cezasını kesinleştirdi. 53 yıl 3 aylık hapis cezası için ise Yargıtay yolu açık.

Bölge Adiye Mahkemesi’nin 7 Temmuz tarihli kararında şunlar yer aldı:

“Cumhuriyet Savcısı, katılanlar vekilleri ile sanıklar ve sanıklar müdafilerinin istinaf başvurusunda ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmediğinden istinaf başvurusunun esastan reddine, Sanıklar Bora Kaplan, Fethi Koyuncu, Adnan Kaplan ve Muhammet Kaplan ile müdafilerinin tahliye taleplerin; sanıkların üzerine yüklenen suçların vasıf ve mahiyeti ile mevcut delil durumu sanıkların kaçma şüphesinin varlığı ve adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı değerlendirilmekle tutukluluk hallerinin devamına, Haklarında yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulanan sanıklar yönünden; üzerlerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti ile mevcut delil durumu gözetilerek adli kontrol kararlarının devamına oy birliğiyle karar verildi.”