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Asrın Hukuk duyurdu: Teröristbaşı Abdullah Öcalan, ailesiyle görüştü

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlığını yapan Asrın Hukuk Bürosu, Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan ile İmralı'da görüştüğünü duyurdu.

Haber Merkezi
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Asrın Hukuk duyurdu: Teröristbaşı Abdullah Öcalan, ailesiyle görüştü
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Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlığını yapan Asrın Hukuk Bürosu, Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan ile İmralı'da görüştüğünü duyurdu.

Asrın Hukuk'tan konuya ilişkin olarak yapılan açıklama şöyle: 

"İmralı Ada Hapishanesinde tutulmakta olan Sayın Abdullah Öcalan, kardeşi Mehmet Öcalan ve vasisi Av. Mazlum Dinç ile Sn. Hamili Yıldırım, Sn.Ömer Hayri Konar, Sn. Veysi Aktaş, Sn.Ergin Atabey, Sn. Zeki Bayhan ve Sn. Mahmut Yamalak görüşçüleri ile bugün(07.07.2025) aile ziyareti kapsamında görüşme gerçekleştirmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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