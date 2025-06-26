Taksi durağında kalp krizi geçiren mesai arkadaşına yardım eden şoför de kalp krizi geçirdi, ikisi de hayatını kaybetti

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir taksi durağında yaşanan olay yürekleri sızlattı.

Durakta telsizci olarak görev yapan 75 yaşındaki Zeki Aldemir, sabah erken saatlerde aniden fenalaşarak kalp krizi geçirdi. İşini bitirmiş evine gitmek üzereyken durumu fark eden mesai arkadaşı 57 yaşındaki Ercan Kiremitçiler hemen yardıma koştu.

Olayı gören diğer çalışanlar, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık görevlileri, telefonla yönlendirmelerde bulunarak Aldemir’in nabzının kontrol edilmesini istedi.

Mesai arkadaşının bileğini kontrol eden Kiremitçiler, yaşadığı yoğun strese dayanamayıp fenalaşarak olduğu yere yığıldı. Peş peşe yaşanan durum karşısında şoke olan taksi durağı çalışanları, bu kez Ercan Kiremitçiler’e müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, her iki kişinin de kalp krizi geçirdiğini belirledi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Zeki Aldemir ve Ercan Kiremitçiler, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatlarını kaybetti.

İki arkadaşın son anları güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan ikilinin son anları durak içerisinde bulunan kameraya yansıdı. Görüntülerde, sandalyede oturan Zeki Aldemir’in fenalaştığı, o esnada orada bulunan ve arkadaşına yardım eden Ercan Kiremitçiler’in bir anda yere yığıldığı anlar yer aldı.

Kalp krizi geçirerek hayatlarını kaybeden Zeki Aldemir ve Ercan Kiremitçiler’in mesai arkadaşları ise yaşadıkları durumun şok edici olduğunu belirtip büyük bir üzüntü içinde olduklarını ifade etti.