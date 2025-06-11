CHP'li Çelik'ten çok sert Gaziosmanpaşa tepkisi! İrade gasbı yaşandı

Seçimle kaybettiği Gaziosmanpaşa Belediyesi’ni, Başkan Hakan Bahçetepe’nin tutuklanmasının ardından yeniden kontrolüne alan AK Parti, bugün yapılan başkanvekili seçiminde 21 oyla Eray Karadeniz’i göreve getirdi. Belediyenin el değiştirmesinin ardından CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, konuyla ilgili basın açıklaması yaptı.

CHP'li belediyelere yönelik düzenlenen operasyonlarda tutuklu bulunan 5 belediye başkanını hatırlatan Çelik, büyük bir hukuksuzluğun gerçekleştiğini vurguladı.

Özgür Çelik şunları kaydetti:

“Büyük bir hukuksuzluk gerçekleşti.İstanbul’dan 3, Adana’dan 2 belediye başkanımız, parti meclis üyemiz, bürokratlarımız gözaltına alındılar. İnsanlık dışı muamelelerle bir gözaltı süreci yaşandı ve arkasından tutuklanarak cezaevine gönderildiler. Bugün İstanbul’un 3 ilçesinde Belediye meclislerinde başkanvekilliği seçimi gerçekleşti.

Avcılar’da ve Büyükçekmece’de başkanvekilliği seçimi, birlik beraberlik içerisinde, demokrasiye uygun bir biçimde, millet iradesine uygun bir biçimde devam ediyor. Burada Gaziosmanpaşa'da tam anlamıyla bir irade gasbı yaşandı."

"31 Mart’ta Gaziosmanpaşa halkı bir karar verdi"

"Ben dün AK Parti’nin İstanbul İl Başkanı’nı aradım. Arkasından MHP’nin İstanbul İl Başkanı’nı aradım." diyen Çelik, "AK Parti İstanbul İl Başkanı’na Şunu ifade ettim, 31 Mart’ta demokrasi tecelli etti. Milli irade tecelli etti ve 31 Mart’ta Gaziosmanpaşa halkı bir karar verdi. Bir CHP’liyi, Hakan Bahçetepe’yi belediye başkanı olarak seçti” ifadelerini kullandı.