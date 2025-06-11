Fatih'te 3 katlı binanın balkonu çöktü! Bölgeye ekipler sevk edildi
Fatih’te 3 katlı bir binanın balkonunda çökme meydana geldi. Olayın ardından bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemleri kapsamında sokak trafiğe kapatılırken, yan binalar da tedbir amaçlı tahliye edildi.
Fatih'te bir binanın arka cephesinde oluşan kısmi çökme nedeniyle bitişikteki bazı binalarda hasar oluştu. Koca Mustafapaşa Sarraf Tahsin Sokak'taki 5 katlı binanın arka cephesinde kısmi çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Çökme nedeniyle çevredeki bazı binalar hasar aldı
Çökme sırasında binada bulunanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Binanın çevresi güvenlik şeridiyle kapatılırken, ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor. Öte yandan, çökme nedeniyle çevredeki bazı binalar da hasar aldı.