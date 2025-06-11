MY Okulları, mesleki eğitimi havacılık ve teknoloji odağında güçlendiriyor

ESKİŞEHİR / EKONOMİ

MY Okulları, Eskişehir’de mesleki eğitimin gelişimine katkı sunmaya devam ediyor. 2013 yılında sağlık koleji yatırımıyla Eskişehir’e adım atan MY Okulları, bugün 10 bin metrekarelik yerleşkesinde teknoloji ve inovasyon odaklı eğitim sunuyor. Okul, öğrencilerini hem akademik hem de teknik becerilerle donatarak sektörde aranan nitelikli iş gücünü yetiştirmeyi hedefliyor.

Mesleki eğitimin önemine vurgu yapan MY Okulları Eskişehir Kurucu Temsilcisi Süleyman Reyhan, “Mesleki eğitimin, reel sektörün beklentilerini karşılayacak insan kaynağını yetiştirmesi gerekiyor. MY Okulları olarak, sanayi ve teknolojinin gelişimine paralel olarak öğrencilerimizi yetiştiriyoruz. 10 bin metrekarelik yerleşkemizde modern dersliklerin yanı sıra, laboratuvarlar, atölyeler ve spor alanlarıyla donatılmış bir eğitim ortamı sunuyoruz. Öğrencilerimizin teorik bilgiyi pratiğe dökebilmeleri için sektörde lider firmalarla iş birlikleri yapıyor, staj ve uygulama imkânları sağlıyoruz” diye konuştu.

Havacılık ve teknolojide nitelikli iş gücü yetiştiriyor

Eskişehir’de Havacılık Lisesi ile Teknoloji ve İnovasyon Lisesi olarak faaliyet gösterdiklerini kaydeden Reyhan, öğrencilerin uçak gövde-motor ve endüstriyel bakım-onarım alanlarında eğitim alabildiğini aktardı. Havacılık alanında gaz türbinli motor sistemlerinden uçuş aerodinamiğine kadar geniş kapsamlı bir müfredat uyguladıklarını dile getiren Reyhan, endüstriyel bakım-onarım dalında ise dijital elektronik devrelerden mikro denetleyici kullanımına kadar teknik dersler verildiğini söyledi. Uygulamalı eğitim modeline önem verdiklerini vurgulayan Süleyman Reyhan, sözlerine şöyle devam etti: “Okulumuzda Anadolu teknik programı uygulanıyor. Öğrencilerimiz dört yıl boyunca matematik, fizik, kimya ve biyoloji derslerini ağırlıklı olarak görüyor. Üniversiteye giriş sınavlarına hazırlık yaparken aynı zamanda sektörde geçerli olacak teknik beceriler kazanıyorlar. 11. sınıfta 40 iş günü süren staj programımız sayesinde öğrencilerimiz, sektörün içinde birebir deneyim kazanıyor. Mezun olan öğrencilerimize, alan ve dalını gösteren diploma ile iş yeri açma belgesi veriyoruz. Ayrıca, Europass sertifika-diploma eki sayesinde yurtdışında da geçerli bir belge sahibi oluyorlar”

Özel mesleki ve teknik liselerde devlet destekli eğitimin önemine değinen Reyhan, öğrencilerin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sağlanan eğitim ve öğretim desteği aldığını belirtti. Ayrıca, mesleki ve teknik lise mezunlarının yükseköğretim sınavlarında ek puan avantajından yararlandığını ifade eden Reyhan, meslek lisesi mezunlarının M.T.O.K. (Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları) sistemi sayesinde mühendislik fakültelerine öncelikli olarak yerleşebildiğini belirterek, “Geçmişte meslek lisesi öğrencileri katsayı farkı nedeniyle istedikleri bölümleri tercih edemiyordu. M.T.O.K. uygulaması ile bu öğrencilerin mühendislik fakültelerine ve teknoloji fakültelerine yönlendirilmesi sağlandı. Artık meslek lisesi mezunları için üniversite kapıları daha geniş bir şekilde açılmış durumda” dedi.

TEknofest ve Ar-Ge projeleriyle öne çıkıyor

Öğrencilerini sadece akademik başarıya değil, aynı zamanda teknik ve bilimsel projelere de teşvik ettiklerini vurgulayan Süleyman Reyhan, “Öğrencilerimiz Teknofest gibi yarışmalara katılarak projeler geliştiriyor ve sanayi iş birlikleriyle Ar-Ge çalışmalarına katkı sağlıyor. Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinin başarısı, sektörle kurdukları iş birliğiyle ölçülür. Biz de sanayiyle güçlü bir bağ kurarak öğrencilerimize gerçek deneyimler kazandırıyoruz. Yeni dönemde, Ar-Ge ve patent üretme çalışmalarını artırarak sektörde fark yaratmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Yapay zekâ ve yazılımı müfredata dahil ediyor

MY Okulları’nın geleceğin mesleklerine yönelik eğitim programları geliştirmeye devam ettiğini açıklayan Reyhan, teknolojinin hızlı gelişimine ayak uydurabilmek için yapay zekâ, otomasyon ve yazılım temelli dersleri müfredata dahil edeceklerini söyledi. Geleceğe yönelik hedeflerini paylaşan Reyhan, “Sanayi ve teknoloji hızla değişiyor. İnsan gücünün yerini robotik makineler almaya başladı. Biz de öğrencilerimizi bu yeni düzene adapte edebilmek için eğitim programlarımızı sürekli güncelliyoruz. Yazılım ve yapay zekâ temelli eğitimleri artırarak, mezunlarımızın gelecekte iş dünyasında güçlü bir yer edinmesini sağlıyoruz” dedi.