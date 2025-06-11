Konkordato sürecindeki Türkiye’nin dev tekstil şirketinden mahkeme kararına itiraz

Konkordato süreciyle gündeme gelen Akın Tekstil, mahkeme kararına karşı Yargıtay’a başvurduğunu Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Mart ayında geçici mühlet kararı verilen şirket, daha önce İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne yaptığı istinaf başvurusunun reddedildiğini hatırlattı. Akın Tekstil, bu gelişme üzerine 10 Haziran 2025 tarihinde temyiz yoluna gittiğini açıkladı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bakırköy 8. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülmekte olan 2024/226 E sayılı davanın 11.11.2024 tarihinde yapılan duruşmasında ;05.06.2024 tarihinde alınan 15 numaralı Yönetim Kurulu Kararı'nın Yok hükmünde olduğunun tespitine dair 6100 sayılı HMK' nun 341. ve devamı maddeleri gereğince gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf kanun yolunun açık olduğuna dair karar verilmişti. Yerel Mahkemenin vermiş olduğu yukarıdaki karara karşı tarafımızdan 13.12.2024 tarihinde yapılan istinaf başvurusu reddedildiğinden, 10.06.2025 tarihinde Temyiz (Yargıtay) kanun yoluna başvurulmuştur. Yasal süreç devam etmektedir."

3 aylık geçici mühlet verilmişti

Akın Tekstil hakkında mart ayında mahkeme tarafından 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verilmişti.

Yasal süreç, konkordato sürecindeki diğer adımlarla birlikte devam ediyor.