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Meteoroloji 5 ili uyardı: Sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü, 5 il için sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.

Haber Merkezi
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Meteoroloji 5 ili uyardı: Sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar geliyor
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Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son radar değerlendirmesine göre; Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Siirt, Şırnak çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Ani sel ve su baskınlarına karşı vatandaşlar uyarıldı

Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifadelerine yer verildi.

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