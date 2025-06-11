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Çanakkale Lapseki'de orman yangını: Çok sayıda ekip bölgeye gönderildi

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Haber Merkezi
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Çanakkale Lapseki'de orman yangını: Çok sayıda ekip bölgeye gönderildi
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Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşmaması için ekipler yoğun bir şekilde müdahaleye başladı.

Yangına müdahale devam ediyor

Yangına karadan çok sayıda arazöz ve iş makinesiyle, havadan ise helikopter ve uçaklarla müdahale ediliyor. Yangının henüz neden kaynaklandığı belirlenemedi.

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