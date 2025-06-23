Marmaray Ataköy istasyonunda bir kişi intihar etti: Seferlerde gecikme yaşanıyor
Marmara Ataköy istasyonunda bir kişinin trenin önüne atlayarak intihar ettiği bildirildi. Marmaray'dan konuya ilişkin açıklama geldi.
İstanbul Marmaray Ataköy durağında erkek şahıs trenin önüne atladı. Tren dururken, yolcular boşaltıldı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerine şerit çekerek güvenlik önlemi alarak vatandaşlar trenden uzaklaştırıldı. Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaya başlandı.
Marmaray’dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Marmaray Ataköy istasyonunda meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle Florya Akvaryum-Zeytinburnu istasyonları arasında trenlerimiz tek hat üzerinden işletilmekte olup Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır" ifadeleri kullanıldı.
Sayın yolcularımız;— Marmaray (@Marmaraytcdd) June 23, 2025
Marmaray Ataköy istasyonunda meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle Florya Akvaryum-Zeytinburnu istasyonları arasında trenlerimiz tek hat üzerinden işletilmekte olup #Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır.
Yolcularımıza önemle duyurulur.