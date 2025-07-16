Mersin'in Tarsus ilçesinde orman yangını: 1 kişi tutuklandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde 13 Temmuz'da ormanlık alanın farklı noktalarında yangın çıkarttığı iddiasıyla gözaltına alınan H.Ç. isimli kişi tutuklandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde 13 Temmuz'da çıkan orman yangınına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
H.Ç işlemlerinin ardından tutuklandı
Valiliğin açıklamasına göre, 13 Temmuz'da Tarsus ilçesindeki ormanlık alanın farklı noktalarında çıkan ve ekiplerin müdahalesiyle aynı gün kontrol altına alınan yangına ilişkin jandarma ekiplerince geniş çaplı araştırma yapıldı. Ekipler, yangınları çıkarttığı şüphesiyle H.Ç'yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.