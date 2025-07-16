AgaBullion, Çek Darphanesi iş birliği ile sikke tasarım kursu düzenledi

AgaBullion, kıymetli madenler sektörünün önemli ihtiyaçlarından biri olan tasarım konusuna gençlerin ilgisini çekmek amacıyla sektör için sosyal sorumluluk olarak nitelenen bir projeye imza attı. AgaBullion bu amaçla Çek Darphanesi ile iş birliği yaparak Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin Resim, Baskı Sanatları ve Grafik Tasarım Bölümleri’nden toplam 15 katılımcıya, Sikke Tasarım Kursu verdi. Kursta sikke tasarımları ele alındı.

Eğitim verilmesi için iş birliği yapılan kurum ise bu olağanüstü zanaatta onlarca yıllık geleneğe sahip, Avrupa’nın önde gelen darphanelerinden biri olan Çek Darphanesi oldu. Bu alanda geniş bilgi birikimi ve uzmanlık sunan Çek Darphanesi, bu eğitimin ilk versiyonunda Dubai Tasarım Akademisi ile de iş birliği yapmıştı.

Proje ile tasarımlar, bu eğitim sürecinde ortaya çıkan yeteneklerle çeşitlenecek. Bu iş birliği, ilerleyen süreçte yeni sikke tasarımlarının ortaya çıkmasına da zemin hazırlayacak. Proje kapsamında ayrıca, yetenekli öğrencilerden bir havuz oluşturulacak ve bu öğrenciler gerek AgaBullion gerekse Çek Darphanesi ile proje bazlı çalışma olanağı bulabilecek.

Darphanelerin ilgi noktası

AgaBullion Yatırım Ürünleri Başkanı Denis Petrakov konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Sikke ve madalya tasarımı, grafik sanatlar içerisinde uzmanlık gerektiren özel bir disiplin gerektiriyor. Tasarım süreci bir eskiz veya resimle başlıyor, rölyef heykel uygulamaları ile şekilleniyor ve üç boyutlu modellemeyle tamamlanıyor. Canlı sahnelerin, mimari yapıların ve sembollerin paralar ve madalyalar üzerinde sanatsal biçimde yorumlanması bu alana özgü. Sikke sanatı, İslam ve Avrupa uygarlıklarından çok önce ortaya çıkmış ve günümüzde de dinamik bir gelişim içinde. Sikkeler; ödeme aracı, yatırım nesnesi, hatıra ürünü ve dekoratif obje olarak çok yönlü işleve sahip. Her yıl dünya çapında darphaneler yüzlerce yeni tasarımı büyük bir titizlikle, detaylara özen göstererek ve kıymetli madenlerden alaşımlara kadar geniş bir malzeme yelpazesiyle üretiyor” dedi.

Kurs ilham kaynağı olacak

“Öğrencilerin ve diğer kurs katılımcılarının yetenek ve becerilerini görmek bizi özellikle çok mutlu etti. Kurs ödevi, belirli görevler ve çizimler içeriyordu. Fikirlerin nasıl güzel ve sanatsal sikke motifleriyle resimlere dönüştüğünü hemen görebildik. Bu özellikle dikkat çekiciydi, çünkü üniversite öğrencilerinden hiçbiri daha önce sikke tasarımı konusunda uzmanlaşmamıştı” diyen Petrakov sözlerini şöyle tamamladı:

“Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ile Sikke Tasarımı Kursu kapsamında iş birliği yapmaktan onur duyuyoruz” diyen Petrakov, “Bu etkinliğin Türkiye’de türünün ilk örneği olduğuna inanılmaktadır. Kursa, Balıkesir Üniversitesi'nin Resim, Baskı Sanatları ve Grafik Tasarımı bölümlerinden öğrenciler ve akademisyenler katılmıştır. Sikke tasarımı onlar için yeni bir alan ve bu alandaki deneyim, sanat yolculuklarında ilham kaynağı olacaktır. AgaBullion olarak, bu alanda gelişmek isteyen seçilmiş katılımcılarla sikke projelerimizde iş birliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. Kursa eşsiz bilgi ve deneyimiyle katkı sunan iş ortağımız Çek Darphanesi’ne teşekkür ediyoruz. Yeni yeteneklere başarılar ve ilham diliyoruz, ülkelerimizin insan kaynağının gelişimine katkı sunmaktan da mutluluk duyuyoruz.”

Balıkesir Üniversitesi’nde düzenlenen ilk ders

Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde ilk kez düzenlenen Sikke Tasarım Kursu, Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selvihan Kılıç Ateş’in akademik koordinatörlüğünde gerçekleştirildi. Kursun yalnızca öğrenciler için değil, Türkiye’de bu alana ilgi duyan tüm tasarımcılar için önemli bir başlangıç olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ateş, öğrencileri küresel alanda benzer eğitimlerle buluşturacak etkinliklerin süreceğini kaydetti. Fakülte yönetimi de öğrencilerin bu tür uluslararası nitelikli bir eğitimle tanışmasının hem bireysel gelişim hem de fakültenin vizyonu açısından değerli olduğunu dile getirdi.