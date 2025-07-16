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Ünlü çikolata markası Milka'ya "en aldatıcı ürün" ödülü

Almanya'da çikolata markası Milka, gramajı düşürüp fiyatı artırınca tüketiciler tarafından "en aldatıcı ürün" seçilerek "Goldener Windbeutel" ödülüne layık görüldü.

Haber Merkezi
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Ünlü çikolata markası Milka'ya "en aldatıcı ürün" ödülü
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Almanya'da tüketici koruma örgütü Foodwatch'ın reklam hilelerine dikkat çekmek için verdiği "Goldener Windbeutel" ödülünün bu yılki sahibi Milka çikolataları oldu.

58 binden fazla oy kullanılan Foodwatch anketinde katılımcıların yüzde 34'ü Milka barlarının, Türkiye dahil yüksek enflasyon ortamında birçok ülkede görülen yeni bir trendden, shrinkflation'dan etkilendiğinden şikayet etti.

İngilizce küçülmek ve enflasyon kelimelerinin birleştirilmesiyle türetilen "shrinkflation" terimi, "küçülterek zam" veya "gizli zam" olarak adlandırılabilir. Üreticiler, yüksek fiyat artışlarıyla tepki çekmek yerine tüketiciye farkettirmeden ürünlerinin gramajını azaltma yoluna gidiyorlar.

Foodwatch'ın açıklamasına göre bu yılın başında Milka çikolataları 10 gram hafifleyerek 90 grama düştü, buna karşın ambalajları aynı boyda kaldı. Üstelik gramaj ayarından hemen önce ürünün fiyatı 1,49 eurodan 1,99'a yükseltilmişti.

Türkiye'de ise Milka çikolatalar 90 yerine 80 gramlık ambalajlarda satılıyor.

Milka; bünyesinde Oreo, Toblerone, Tang gibi birçok markayı barındıran dünyanın en büyük gıda üreticilerinden olan Mondelez firmasına ait bir marka.

Yüzde 48 zam

DW Türkçe'nin aktardığına göre tüketici örgütü, Milka'daki değişimin Almanya'daki tüketici için yüzde 48'lik zam anlamına geldiğini hesapladı.

Öte yandan ambalajın üzerinde "90 gram" ifadesinin yer aldığına dikkat çeken şirket, "kakao fiyatları ve tedarik zinciri maliyetlerindeki yükselişler ile giderek artan belirsizliklerin rekabetçi kalmak için kendilerini bu tür önlemler almaya zorladığını" kaydediyor.

Foodwatch ise ambalaj üzerindeki gramaj bilgisinin tüketiciler tarafından yeterince görülebilir olmadığını savunuyor. Gıda endüstrisinde gizli zamların yaygınlaştığını söyleyen Foodwatch temsilcilerinden Rebekka Siegmann, "Milka, shrinkflation'ın en bariz örneklerinden" dedi.

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