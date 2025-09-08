Açık havada lüks araç konforu yaşatıyor

ADNAN AÇIKGÖZ/MERSİN



Mersin 3’üncü Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 10 bin metrekarelik tesiste, yüzde 100 yerli sermayeyle kurulan Ortimobil; lüks elektrikli golf ve hizmet araçları ile trafiğe uygunluk belgeli modeller üretiyor. Markanın Orti-100B, Orti-200, Orti-200B, Orti-300B, Orti-100 Cargo ve Orti-100T (Traffic) gibi 2, 4 ve 6 kişilik kapasiteli modelleri; catering, sağlık, belediye ve turizm işletmelerinin gözdesi haline geldi.



Bu yıl içerisinde, Kars Ani Harabeleri’nden İstanbul Topkapı Sarayı ve Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki tesislere kadar birçok noktada görülen Ortimobil, araç filolarındaki yerini de sağlamlaştırıyor. Markanın elektrikli hizmet araçlarını tercih eden işletmeler, yerli-yabancı turistlerin transferinde ve otellerin iç işleyişinde personel ya da ürün taşımada oldukça büyük kolaylıklar sağlıyor.



Şehir trafiği eğlenceli hale geliyor

L7 segmentindeki binek araç modeli Alexa ile de yeni bir dönemin kapılarını aralayan Ortimobil; konfor, tasarruf ve erişilebilirlik kavramlarını bir araya getirerek kullanıcılarına farklı bir deneyim sunuyor. Şehir içi trafiğine uygun tasarlanan Alexa; 100 kilometrelik menzili, sessiz sürüşü, düşük bakım ihtiyacı ve düşük yakıt maliyetiyle dikkat çekiyor. B2 sınıfı ehliyete sahip herkes tarafından kullanılabilen Alexa; gençler, kadın sürücüler ve yaşlı bireylerin tercih edebileceği modeller arasında yer alıyor. Sıkışık şehir içi trafiğinde büyük avantajlar barındıran Alexa, diğer Ortimobil modellerinde olduğu gibi kompakt boyutlarıyla dar alanlarda kolay manevra imkânı tanıyor. Alexa, temiz elektrik enerjisiyle de fosil yakıtlara göre çevreci bir profil çiziyor.