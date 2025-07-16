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İngiltere, Türkiye üretimli çikolata markası için toplatma kararı aldı

Türkiye'de üretilen ve yurt dışında da satışa sunulan Neosis marka Dubai çikolataları, İngiltere'de toplatılıyor. Kurumdan açıklama yapılırken geri çağırma sebebi de tüketicilerle paylaşıldı.

Haber Merkezi
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İngiltere, Türkiye üretimli çikolata markası için toplatma kararı aldı
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Türkiye'de üretilen ve yurt dışına gönderilen Neosis marka Dubai çikolataları için İngiltere Gıda Standartları Ajansı 'risk' uyarısı verdi.

Sebep olaraksa ürünün fıstık içerdiğini, ancak ambalajında bu bilginin yer almadığı ve bu nedenle fıstık alerjisi olanlar için tehlikeli olabileceği gösterildi.

Kurum ayrıca çikolatayı satın alanları; ürünü evde imha etmeye ve ardından Büyük Britanya'daki yerel Ticaret Standartları Departmanı veya Kuzey İrlanda'daki Çevre Sağlığı Yetkilileri ile iletişime geçmeye çağırıyor.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, etiket bilgisine eksiklik olan ürünler piyasadan çekiliyor ve perakende olarak satılan 95 gr'lık barlar şirket tarafından geri çağrılıyor. 

Açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

"Neosis Schokolade Love of Dubai çikolatasını satın alan tüketicileri ve gıda işletmelerini, bu ürünün etikette belirtilmeyen yer fıstığı içerdiği ve bu nedenle yer fıstığına alerjisi olan herkes için olası bir sağlık riski oluşturduğu konusunda bilgilendiriyoruz"

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