Karar bekleniyor: Ekrem İmamoğlu, Akın Gürlek davasında hakim karşısında

Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı Akın Gürlek davasında üçüncü duruşma bugün yapılıyor. Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu içindeki mahkeme salonunda görülecek duruşma 10:00’da başladı.

İmamoğlu hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’i “tehdit edip, hedef gösterdiği” iddiasıyla 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası ve siyasî yasak talep ediliyor.

İşte İmamoğlu'ndan bugün gelen ilk fotoğraf:

Savunmaların tamamlanması ve ek süre talep edilmemesi halinde mahkeme bugün kararını açıklayabilir.

Duruşmayı izlemeye gelenler arasında Dilek İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP’li milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Bülent Tezcan ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik gibi isimler var. Protokol ve basın için ayrılan bölüm doldu.

Halk duruşmaya girebilmek için "Aç, aç" diye bağırdı.

"Size bakmak yasak mı Savcı Bey?"

Bu sırada duruşma savcısı “Bana bakarak söylemeyin” diye yanıt verdi. Savcının sözüne tepki gösteren İmamoğlu ise "Savcı bana ön yargılı olabilir mi? Size bakmak yasak mı Savcı Bey? Sayın Hakim, benim Savcı Bey'e bakmam yasak mı? Yasaksa bakmayacağım. Bakmaya meraklı değilim” dedi.

İzleyiciler de alkış ve ıslıklarla tepki gösterince mahkeme başkanı bir daha aynı olayın yaşanması durumında salonu boşaltacağını söyledi.

"Milletin gönlünden beni silemezsiniz"

Davanın ilk duruşması 11 Nisan’da, ikinci duruşması ise 16 Haziran’da yapıldı. İmamoğlu, 16 Haziran’daki duruşmasında, “Resmim yasak, sesim yasak, sosyal medya yasak… Ama bilin ki milletin gönlünden beni silemezsiniz” dedi. İmamoğlu’nun savunmasından öne çıkanlar şöyle:

"Ve gelelim en vahim meseleye:

Gelelim turpun büyüğüne, dananın kuyruğuna, ahtapotun kollarına… Benim anamın ak sütü gibi helal diplomamı bir koltuk uğruna iptal ediyorsunuz. 28 kişinin daha hayatını mahvediyorsunuz. Savcılık bu işi hızlandırmak için devreye giriyor! Bu yapılır mı?

Ülke yanıyor. Ekonomi çökmüş. Millet umutsuz. Çocuklar ağlıyor. Ama siz hâlâ cezalandırma peşindesiniz. Resmim yasak, sesim yasak, sosyal medya yasak… Ama bilin ki milletin gönlünden beni silemezsiniz. Sevgi büyür, büyür, büyür!"

İmamoğlu neden yargılanıyor?

Ekrem İmamoğlu, 20 Ocak 2025’te Modern Hukuk ve Yargının Siyasallaşması Paneli’nde konuştu. CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın’ın gözaltına alınmasına tepki gösteren İmamoğlu, Akın Gürlek’e şöyle seslendi:

“Cem Aydın’ı ifade için çağırıyorsun. Evine baskın yapıyorsun. Senin amacın milletin gözünü korkutmak. Başsavcı sana söylüyorum. Senin evlatlarını bile bu muamelelerden kurtarmak için seni yöneten aklı bu milletin zihninden söküp atacağız. Söküp atacağız ki senin evlatlarının kapısına kimse dayanmasın.”

İmamoğlu’nun bu sözleri soruşturmaya konu oldu. Savcılık, “tehdit ve terörle mücadelede görev alan kişileri hedef göstermek” suçlamalarıyla soruşturma başlattı.

Gürlek’in “mağdur” sıfatıyla yer aldığı iddianamede İmamoğlu’nun 7 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması, kamu görevinden men edilmesi, seçme ve seçilme ehliyetinden yoksun bırakılması talep edildi.

İddianamede, halen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Gürlek’in, geçmişte terör davalarına bakan ağır ceza mahkemelerinde başkanlık, sulh ceza hakimliği ve Adalet Bakan Yardımcılığı görevlerinde bulunduğu belirtildi.

Bu görevleri sırasında, başta DHKP/C olmak üzere çeşitli terör örgütlerince hedef alındığı vurgulandı.

İddianamede, İmamoğlu’nun konuşmasının Gürlek’i hedef gösterdiği ve “terörle mücadelede yer almış kişileri hedef gösterme” suçunu oluşturduğu ifade edildi. Ayrıca, İmamoğlu’nun kullandığı ifadelerin kamu görevlisi Gürlek’i küçük düşürücü nitelikte olduğu ve düşünceyi açıklama sınırlarını aştığı belirtildi.

27 Ocak’taki basın toplantısında İmamoğlu’nun, mahkemelerde görevli bir bilirkişiyi hedef göstererek “yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs etmek” suçunu işlediğine ilişkin soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.