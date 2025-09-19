Evlilik yaşı yükseliyor, çocuk yapmak artık lüks

BESTİ KARALAR

Veriler Türkiye İstatistik Kurumu’na ait. Hükümet bu soruna çare bulmak amacıyla pek çok adım attı, atmaya da devam ediyor. Ancak, AK Parti’nin masasındaki son araştırma ise kaygıları daha da artırdı. 0-4 yaş aralığındaki çocuk sayısı 2025 yılı itibarıyla 4 milyon 945 bin 831’e gerileyerek Cumhuriyet tarihindeki en düşük seviyelere geldi.

Bu verilerle yola çıkan AK Parti sahada konu ile ilgili toplumun nabzını tuttu. AK Parti’nin masasında bulunan son araştırmada dikkat çekici bulgulara yer verildi.

Türkiye’yi bekleyen sorun

Ağustos 2023 saha araştırmasında Türkiye toplumunun zihninde yer eden en temel sorunun, ‘hayat pahalılığı ve enflasyon’ olarak tespit edildiği görüldü. Toplum ülkenin en önemli sorunun ekonomik kriz olduğunu düşünüyor. Ancak Ekonomik krizin gölgesinde Türkiye’nin geleceğini derinden etkileyecek ve sessizce ilerleyen önemli bir soruna daha dikkat çekilen araştırmada; ülkede evlenme yaşının yükselmekte olduğu, çocuk sahibi olmanın ise git gide ertelenen yada vazgeçilen bir lüks haline geldiğine vurgu yapıldı. Ekonomik koşulların, evlenme ve çocuk sahibi olma kararlarında önemli rol oynadığına işaret edilen araştırmada, bu sorunun sadece ekonomik değil toplumsal, kültürel boyutlarının da olduğu belirtildi. Sorunun sadece ekonomik olmadığının gerekçesi araştırmada, “Gelir düzeyi düşük olan bazı gruplarda evlilik oranı ve çocuk sayısının diğer gruplara göre daha yüksek olduğuna” dikkat Çocuk ve genç nüfusun azalma nedenlerini tek başına ekonomiye bağlamanın da yeterli olmadığı anlatıldı.

"Siyasi ayrışma"

Ayrıca; araştırma sonuçları Türkiye’de önemli bir siyasal ayrışmanın ortaya çıktığını gösterdi: CHP, İYİ Parti ve DEM Parti seçmenleri çocuk sayısındaki düşüşü ağırlıklı olarak ekonomik gerekçelerle açıklarken, AK Parti ve MHP seçmenleri ekonomik gerekçeleri dile getirse de, aynı zamanda, “aile değerlenin zayıflaması” ve “gençlerin evlilikten uzaklaşması” gibi kültürel ve kimliksel nedenlerden kaynaklandığını savundu.

Türkiye’de son yıllarda ekonomik dalgalanmaların yanı sıra nüfus yapısında ve toplumsal değer sisteminde önemli kırılmalar yaşandığına dikkat çekilen raporda, toplumun bunlarla yüzleşmesi gerektiğine yer verildi.

Türkiye’de çocuk sayısının düşüşünde en önemli faktörler sırasıyla rapora şöyle yansıdı:

■ Ekonomik zorluklar

■ Değişen kültür

■ Türkiye’de aile kavramının önemini kaybetmeye başlaması

■ Gençlerin evlilikten uzaklaşması

■ Kadın istihdamının artışının çocuk sayısını etkilemesi