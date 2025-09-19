Kayseri, ihracatta atılım için 'üst kurul' oluşturdu

HİLAL SÖNMEZ/KAYSERİ

Kayseri, 2024 yılında 3,75 milyar dolarlık ihracat hacmiyle Türkiye’nin ilk 10 ihracatçı ili arasında yer aldı. Şehirde ihracat yapan 3 binden fazla üretici firma, 2024 yılında 187 farklı ülkeye ürün ihraç etti. Kayseri iş dünyası temsilcileri ise cari fazla veren ve küresel entegrasyon gücü yüksek olan şehirde, yeni bir ihracat atılımı başlattı.

Kayseri Valiliği’nin himayelerinde, Kayseri Ticaret Odası’nın (KTO) koordinasyonunda; Ticaret Bakanlığı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Sanayi Odası, Ticaret Borsası, üniversiteler, iş dünyası dernekleri ve kamu kurumlarının katılımıyla, “İl İhracatı Geliştirme Üst Kurulu” kuruldu. Kurul, “Kayseri İhracatta Dönüşüm” projesiyle şehrin ihracatını artırmayı ve üretimi çağın gerekliliklerine uygun hale getirmeyi hedefliyor.

İl İhracatı Geliştirme Üst Kurulu’nun koordinasyonunu sağlayan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, “2024 yılında 3 milyar 751 milyon dolar ihracat ve 1 milyar 556 milyon dolar ithalat gerçekleştiren Kayseri, anasının ak sütü gibi bir cari fazla vererek ülkemizin nadir şehirlerinden biri olma gururunu taşıyor. Bu gururu ihracatta dönüşüm projesiyle taçlandıracağız. Hedefimiz verimliliği esas alan modelleri yaygınlaştırmak, ortak çalışma kültürünü geliştirmek, kümelenme kabiliyetini artırmak, güçlü KOBİ yapımızı daha da kurumsallaştırmak ve yenilikçi ürünlerle sanayiye yön vermek. Bu vizyon doğrultusunda sadece üretim hacmimizi değil, üretim niteliğimizi de artıracağız.” dedi.

Büyük ihracat dönüşümü için 3 yıllık plan

Kayseri’de başlatılan dönüşüm hamlesinin 3 yıllık bir yol haritasıyla şekillendirildiğini belirten Gülsoy, “İlk yılı ‘Dönüşüm’, ikinci yılı ‘Gelişim’, üçüncü yılı ise ‘Kazanım’ yılı olarak kurguladık. Bu kapsamda öncelikle Kayseri İl İhracatını Geliştirme Kurulu oluşturuldu. Kurul, şehrimizin tüm paydaşlarını bir araya getiren kapsayıcı bir iş birliği mekanizması olarak çalışacak” dedi. Programın omurgasını İhracat Dönüşüm Projesi’nin oluşturduğunu vurgulayan Gülsoy, “Üretimde dönüşüm, verimlilik artışı, katma değerli ürünlere geçiş, ortak çalışma kültürü, sektörel kümelenme ve teknoloji odaklı yapısal değişim bu projenin temel hedefleridir. İlk aşamada geniş bir saha çalışması yapılacak. 2000’in üzerinde üretici firmamız değerlendirilecek, 450 firma yerinde ziyaret edilerek detaylı analiz yapılacak. Elde edilen bulgular doğrultusunda Kayseri Üretim ve İhracat Strateji Eylem Planı hazırlanacak.” şeklinde konuştu.

“Güven ve şeffaflıkla ortak vizyon inşa edeceğiz”

Saha çalışmasının ardından uygulanacak projeler hakkında da bilgi veren Ömer Gülsoy, “Eylem planı doğrultusunda kurumlar birlikte ya da ayrı ayrı yürütecekleri projeleri eşgüdüm içinde gerçekleştirecek. Bu sayede kaynaklarımızı daha etkin kullanacağız, çabaları ortak hedefe yönlendireceğiz, güven, şeffaflık ve birlikte üretme kültürünü güçlendireceğiz” diye konuştu. Kayseri’nin yeni vizyonunun temelinde üretimin dijitalleşme, yeşil dönüşüm, yüksek katma değer, kurumsallaşma, Ar-Ge ve yenilikçi ürün geliştirme gibi alanlarda derinleşmesi olduğunu vurgulayan Gülsoy, “Gerçek dönüşüm ancak ortak vizyonla ve toplumsal sahiplenmeyle mümkün olur. Kayseri’nin tüm dinamikleriyle bu sürece hazır olduğuna inanıyorum.” ifadelerini kullandı.