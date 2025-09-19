Alüminyum, ‘enflasyon, faiz ve kur’ ekseninde sıkıştı

MERVE YİĞİTCAN

Alüminyum sektörünün Avrasya bölgesinde buluşma noktası olarak kabul edilen 9. Uluslararası Alüminyum Teknolojileri, Makina ve Ürünleri İhtisas Fuarı (ALUEXPO), İstanbul Fuar Merkezi’nde dün başladı. 20 Eylül’e kadar devam edecek fuarda 243’ü yabancı olmak üzere 472 kuruluş yer alırken, fuarın açılış töreni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın katılımıyla sektör dernek temsilciler ve profesyonellerinin katılımıyla yapıldı. Fuarın açılışında konuşan Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği (TALSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Yeşilova, Türk alüminyum sektörünün son 25 yılda ihracat odaklı şekilde çok hızlı büyüdüğünü ve Türkiye’nin Avrupa’nın üretim merkezlerinden biri haline geldiğini anlattı. Son yıllarda yapılan yatırımlarla ülkedeki kurulu kapasitenin ihtiyacın 3-4 katına ulaştığına değinen Yeşilova, ancak pandemi sonrası yaşanan gelişmelere paralel tüm dünyada talebin son yıllarda daraldığını kaydederek, buna son 2 yılda uygulanan sıkı para politikası, faiz ve döviz uygulamalar da eklenince sektörün ciddi anlamda sıkıntıya girdiğini dile getirdi. Sektörün enflasyon, faiz ve kur ekseninde sıkıştığını vurgulayan Yeşilova, ihracatçıların uzun uğraşlarla elde ettiği pazarları ve müşterileri kaybetmemek için karsız ve zaman zaman zararına satış yapmak zorunda kaldığını vurguladı.

“Üreticilerin gerçeklerine uygun politika bekliyoruz”

2021-2022 yıllarındaki zirvelerden sonra ihracatta bazı yıllarda durağan bazı yıllarda da gerileme görüldüğünü anlatan Yeşilova, “Ancak ihracatçılarımız 2024 yılını miktar bazında 1 milyon 230 bin ton, tutar bazında da yaklaşık 5 milyar 230 milyon dolar ihracat ile kapattı. Bu yılın 7 ayında da aynı seyrin devam ettiği görülüyor.

Geleceğe umutla bakan sektör temsilcileri olarak ülkemizde uygulanan politikaların bir an önce ihracatçı ve üreticilerin gerçeklerine uygun hale getirilmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı. 1 Ocak 2026’da başlayacak Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması’nın sektör için oldukça hayati önem taşıdığına dikkat çeken Yeşiova, TALSAD olarak buradaki tehdit ve fırsatları analiz etmek için uzun bir süredir çalıştıklarını ve sektör temsilcileri ile paylaştıklarını da sözlerine ekledi.

Bakan Kacır: Lojistik avantajlarımızla küresel pazarlarda önemli rekabet avantajına sahibiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Gelişmiş sanayi altyapımız, esnek üretim kabiliyetimiz ve lojistik avantajlarımızla küresel pazarlarda önemli rekabet avantajına sahibiz” dedi. Çin’den sonra Orta Avrupa’ya kadar uzanan geniş kuşakta Türkiye’nin en fazla çeşit ürünü rekabetçi şekilde en fazla ülkeye ihraç edebilen ülke olduğuna değinen Bakan Kacır, “Hızlı ve istikrarlı büyüyen AR-GE ve inovasyon ekosistemimizle yüksek teknolojili sektörler artık sanayi üretimimizde pozitif olarak öne çıkıyor. Otomotivden inşaata, elektronikten kimyaya, makineden savunma ve havacılığa pek çok sektöre girdi tedariki sağlayan alüminyum sanayimiz de ‘güçlü sanayi, güçlü Türkiye’ vizyonumuzu en üst düzeyde sahiplenen sektörler arasında yer alıyor” diye konuştu.

Kacır, yıllık 500 bin ton üretim ve 3 milyon ton işleme kapasitesine sahip Türk alüminyum sektörünün, gerek kapasitesiyle gerekse de ürün kalitesi ile bugün küresel tedarik zincirlerinde önemli bir konuma sahip olduğunu vurguladı.