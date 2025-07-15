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Tutuklu avukat Mehmet Pehlivan: Ekrem İmamoğlu’nun karar duruşmasına katılamayacağım

CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı olan ve tutuklanan Mehmet Pehlivan, "16 Temmuz günü, müvekkilim Ekrem İmamoğlu’nun karar duruşmasına katılamayacağım" dedi. Meslektaşlarına, barolara ve hukuk örgütlerine çağrı yapan Pehlivan, "16 Temmuz günü, yarın, Silivri’de olun. Siz orada olursanız, ben de oradayım" dedi.

Haber Merkezi
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Tutuklu avukat Mehmet Pehlivan: Ekrem İmamoğlu’nun karar duruşmasına katılamayacağım
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CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan, açıklamalarda bulundu.

Pehlivan, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamasında, "Sevgili Meslektaşlarım, Avukatlığı yalnızca bir meslek olarak değil, aynı zamanda topluma karşı bir vicdan görevi olarak gördüm. Ne yazık ki avukatlığın ve savunma hakkının suç sayıldığı bir yargı pratiği tarafından haksız bir şekilde tutuklandım" dedi.

"Haftalarca hazırlandığım savunmayı yapamayacağım"

"Ve şimdi, 16 Temmuz günü, müvekkilim Ekrem İmamoğlu’nun karar duruşmasına katılamayacağım" diyen Pehlivan, "Haftalarca hazırlandığım savunmayı yapamayacağım. Ben yarın, olmam gereken yerde, o duruşma salonunda olamayacağım!" dedi.

Açıklamasında çağrıda bulunan Pehlivan, "Tüm meslektaşlarıma, barolara, hukuk örgütlerine de sesleniyorum! 16 Temmuz günü, yarın, Silivri’de olun. Siz orada olursanız, ben de oradayım. Her birinizin varlığı, savunmanın sesi olmalıdır. Benim yerime, benim için değil; meslek onurumuzu ve savunma hakkı için yarın Silivri’de olun. Avukatlık suç değildir ! Savunmayı savunmak, hepimizin görevidir" ifadelerini kullandı.

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