CHP MYK'da gündem komisyon: CHP üye verebilir ancak süreç şeffaf yürütülmezse tavrı değişebilir

CHP MYK, dün CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında, parti genel merkezinde toplandı. Saat 14:00 itibarıyla başlayan MYK toplantısı yaklaşık beş saat sürdü.

MYK toplantısının gündeminde; CHP’li belediyelere yönelik olarak düzenlenen operasyonlar, Manavgat Belediyesi soruşturması, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in “terör örgütüne üye olma” suçundan tahliyesi ve Meclis’te kurulması beklenen yeni çözüm süreci komisyonu vardı.

Genel Merkez’in denetimi artacak

CHP’li belediyelere düzenlenen operasyonlar konusundaki yol haritası, geçen hafta yapılan bir dizi seçilmiş kurul toplantısının ardından bugün MYK’ya sunuldu.

Operasyonlarla mücadeleye devam edileceği yönünde fikir birliği çıkan toplantıların ardından MYK da her hafta çarşamba İstanbul’un bir ilçesinde ve her hafta sonu Anadolu’nun bir ilinde düzenlenecek mitinglerin sürmesi konusunda mutabık kaldı.

CHP'nin hafta sonu mitingi Trabzon'da

Buna göre; CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğunun dördüncü ayı olan 19 Temmuz Cumartesi günü saat 18.30’da İmamoğlu’nun memleketi Trabzon’da miting düzenlenecek. Operasyonlara karşılık yeni bir eylem kararı alınmayan MYK toplantısında, sorun yaşanan belediyelerde Genel Merkez’in daha yoğun denetim yapacağı konusunda uzlaşıldı.

CHP, komisyona üye verecek mi?

ANKA Haber Ajansı'nın geçtiği bilgiye göre, MYK’nın ana gündem maddesi üzerinde uzun süre tartışılan kurulması beklenen yeni çözüm süreci komisyonu oldu.

Meclis’te kurulacak olan komisyonu önemsediklerini belirten kurmaylar şöyşe konuştu:

"Şu anda prensip olarak komisyona üye vermeyi düşünüyoruz. Bu işin Meclis çatısı altında yapılması zaten bizim önerimizdi.

Komisyonla ilgili de 16 maddelik bir çerçeve öneri geçtiğimiz hafta Meclis Başkanlığı’na sunuldu. Orada şunu çok net vurguladık: Biz CHP olarak sürece sadece ‘Terörsüz Türkiye’ ya da barış olarak değil; demokratikleşme ayağı, siyasi davaların sona ermesi, tutuksuz yargılamanın esas olması, çoğulcu-katılımcı bir demokrasinin hayata geçmesi gibi pencerelerden de bakıyoruz.

Dolayısıyla bizim usul ve şekil dışında birtakım önerilerimiz oldu. Bizim konuya ilişkin birtakım kırmızı çizgilerimiz, birtakım çekincelerimiz var. Bunlar da yazılı olarak Meclis Başkanı ile paylaşıldı. Komisyonun ve sürecin başarıya ulaşması için, CHP’nin yapıcı katkı koyabilmesi için bu 16 maddelik önerinin dikkate alınması gerekir.”

"Süreç şeffaf yönetilmezse CHP farklı tavır alabilir"

Kurmaylar, “Komisyona üye vermeme ihtimalimiz de var. Ama biz sürecin dışında kalmak istemiyoruz; katkı koymak, yapıcı olmak istiyoruz. Ama tamamen formaliteden, şeklen bir komisyon söz konusu olacaksa; süreç bizim önerdiğimiz gibi şeffaf değil de kendi ajandalarına ve kişisel siyasi hesaplarına göre yönetmeleri, CHP’nin farklı bir tavır almasına neden olabilir” değerlendirmesinde bulundu.

"Geri adım atıldı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "AK Parti, MHP ve DEM Parti biz en azından üçlü olarak bu yolu beraber yürümeye kararı verdik” sözlerini de değerlendiren kurmaylar, DEM Parti’nin Erdoğan’ın sözleri sonrası yaptığı açıklamayı hatırlattı. Kurmaylar, “Orada bir geri adım atıldı, bunun üzerinde çok durmadık” dedi.