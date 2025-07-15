Özgür Özel: Kent uzlaşısını suç diye tanımlayıp Öcalan ile "yurt uzlaşısı" yaptılar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, HaberTürk ekranlarında gündemi değerlendirdi. Özel’in gündeminde 15 Temmuz darbe girişimi, barış süreci ve CHP’li belediyelere yönelik operasyonlar vardi.

"Biz o gece buradan herkesi darbeye direnmeye çağırdık"

15 Temmuz gecesini anlatan Özel, şunları söyledi:

"O gün Meclis kapalıydı. Bir gün önce geç saatlere kadar çalıştı Meclis. Akşam üstü 17:00 gibi Meclis'ten ayrıldım. Benim burada ailem yok, misafirhanede kalıyorum. Misafirhaneye giderken çok alçaktan birkaç uçak geçti. Reuters'in muhabirini gördüm 'Köprüyü kapatmışlar, haberininiz var mı' diye sordu. Ben o gece grubumuza Genel Merkez'de toplanalım diye SMS attım. Orada kısa bir değerlendirme yaptık.

Bütün darbelerin bir hedefi vardır, sembol mekanları hedef alırlar. 'Meclis'i kuşatacaklardır, Meclis'e sahip çıkalım' dedik. Meclis'e geldik. Genel Başkanlarımız uçaktaydı, ona ulaşamıyorduk. Üç parti vardık ama HDP'den de Ankara'da olmadıklarını, bildiriye destek vereceklerini söylediler.

Konuşmada, ‘100 yıllık partiyiz, millet ne görev verirse onu yapıyoruz. Millet bize ana muhalefet görevi verdi. Seçilmiş parlamentonun, yöneticilerin, hükümetin, demokrasinin arkasındayız; darbenin karşısındayız’ dedim. Biz o gece buradan herkesi darbeye direnmeye çağırdık. Darbeyi kim yapıyor, niye yapıyor hiç önemi yok. Millete karşı yapıyor.

FETÖ’yle mücadele: İş, siyasetçilere gelince durdu

FETÖ böyle büyüdü, çok sinsi, her yere sızan, giren bir örgüt. FETÖ ile mücadelede şunu kabul etmek lazım; emniyette, yargıda çok sayıda bağlantılı kişi uzaklaştırıldı. İş, siyasetçilere gelince durdu. Darbenin siyasi ayağına gelince, en üst düzeyde siyasetçilerin akrabaları aklanınca bu iş yarım kaldı. Bundan sonra gelecek iktidar FETÖ'nün siyasi ayağının üzerine gidip, kamudan temizlenmeden bu iş bitmez.

"O enfeksiyon devam ediyor devlette. Gelip temizlenmelerini sağlayacağız"

Sayın Cumhurbaşkanı FETÖ'ye karşı dirayetli bir tutum sergilemiştir ama etrafındakilerin yönlendirmesiyle 19 Mart darbesini talimatlandırıyorsa; bu sistem denge-denetlemeyi ortadan kaldırdığı için sonuca ulaşmamıştır. Bir AK Partili tanıdığınız varsa kendinizi kurtardınız. Bu sabah çıkan her FETÖ'cünün altını kazıyın AKP çıkar. O enfeksiyon devam ediyor devlette. Gelip temizlenmelerini sağlayacağız."

Erdoğan'ın "MHP-AK Parti ve DEM Parti ittifakı" sözlerine yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çözüm süreci kapsamında partisi, MHP ve DEM Parti'nin ittifak olduğunu iddia etmesini eleştiren Özel, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı üçümüz varız diyor. Sonra yer yerinden oynadı. Erdoğan'ın oyu düşmüş 29'a. Meydanlar 19 Mart darbesine karşı direniyor. Ahlaki, psikolojik, çoğunluk enerjisi CHP'de. Her zaman geçmişte de kalabalık meydanlar için memurları topla getirirdi, bu gücünü de kaybetti.

Şimdi bir tarafta İstanbul'da 100 bin kişi ayakta, haftasonu Bayburt'ta 25 bin kişi ayakta. Dönüyor diyor ki, 'Yeni bir oyun kurdum, ben, MHP, DEM'le beraberim. Biz kalabalığız korkmayın' kendi kitlesine bu mesajı veriyor.

Acziyet toplantısıdır. Siyaseten sefil duruma düştüğü için büyük bir acziyet içinde. İnsan utanır. Sayın Pervin Buldan 'Siyasi ittifak yok, süreçle ilgili görüşüyoruz' diyor.

"Bütün yalanlar çöküyor, Erdoğan 19 Mart'ı yönetiyor ya da yönetenlere mani olamıyor"

Erdoğan 19 Mart'ta demokrasi treninden indi. 19 Mart 2028 en geç, Saraçhane'de ben HaberTürk'te canlı yayında konuşacağım. Erdoğan kendisinden sonra Cumhurbaşkanı olması olası Ekrem İmamoğlu'na darbe yaptı. Trump'ın yardımcıları; '3. dünya ülkelerinde bunlar olur. Erdoğan bu işi halletti' diyene itiraz etmiyor, o Erdoğan CHP'li 17 belediye başkanını içeri attırdı. Bir kör kuruş yok ortada. Attıkları bütün yalanlar çöktü. Bütün yalanlar çöküyor, Erdoğan 19 Mart'ı yönetiyor ya da yönetenlere mani olamıyor.

Ortaya koydukları lüks araçlar İmamoğlu'nun yalanı... MHP'linin çıktı. Bütün yalanları çöktü. Kendi siyasi rakibini içeride tutan biriyle karşı karşıyayız.

"Terörün kazınması lazım; Erdoğan'ın abiliğine ihtiyaç da yok bu süreçte"

Erdoğan bizi terör örgütüyle iş birliği yapmakla suçluyordu. Biz, şöyle bir noktadayız. Camı olmayan naylondan kapanmış pencereleri olan evlere şehit ateşi düşmesin. Beş sene sonra git bakalım o ateş düşmüş şehit evinde ne olmuş? Ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar... Terörün kökünün kazınması lazım. Bizim bu konuda da Erdoğan'ın abiliğine falan da ihtiyacımız yok.

"Kent uzlaşısını suç diye tanımlayıp Öcalan ile 'yurt uzlaşısı' yaptılar"

Kent uzlaşısını suç diye tanımladılar. Onlar Öcalan ile yurt uzlaşısı yaptı. Bizimkiler içeride duracak, onlar da vicdan rahatlatacak. Geçmişte DEM üyesi olmuş ve sırf Kürt diye içeride tuttuğun herkesi dışarı çıkaracaksın. DEM'li belediyeleri geri vereceksin. Akıl yok, fikir yok. Her türlü yalana sessizlik, dünya kadar tutarsızlık. Sonra Erdoğan'ın konuşmasının kodları ne? Ne kodu ya? Acziyetin, ilkesizliğin kodu mu olur? Erdoğan'ın o sözünü bu sözünü çok kıymetlendirerek konuşmanın hiçbir anlamı yok."

"Türkiye'nin birinci partisiyle muhattap olan bunu bilerek konuşacak"

Terörsüz Türkiye komisyonuna ilişkin değerlendirme ve önerilerini paylaşan Özel, partisinin birinci parti konumunda olduğunu ve "dayatma" bir sisteme katılamayacaklarını belirterek şu şekilde konuştu:

"16 maddelik oldukça kuvvetli bir görüş verdik. Partilerin evet dediği bir komisyon kurulacaktı. Şimdi kendi kendine böyle olacak diye kurup dayatırsa yanlış yapar. Samimiyetle dedim görüşün, fikir toplayın. Bir makulde anlaşalım. Bu makulu de ilan etmeden bizimle paylaşın. Bu kadar iyi niyetle giderken adını, sanını, sayısını belirleyip bize dayatacaksa doğru değil.

Türkiye demokratikleşsin. Kürt ve terör sorunu demokratikleşerek çözülebilir. CHP iyi niyetli katkı verecek. Ama sırf CHP'yi bunun dışında tutmak istiyor diye Erdoğan buna da sessiz kalamayız. Öyle konforlu siyaset kalmadı kardeşim. Türkiye'nin birinci partisiyle muhattap olan bunu bilerek konuşacak. Meclis Başkanı da Türkiye'nin birinci partisiyle muhattap olduğunu bilerek adım atacak. Buna bakanlar da Erdoğan da dahil."

Manavgat operasyonu: "Onu aday yaptığımız için büyük utanç içindeyiz"

Manavgat Belediyesi'ndeki rüşvet görüntülerini ve operasyonu ise Özel, şu sözlerle açıkladı:

"Baklava kutusunda rüşvet alan kişi CHP üyesiydi. Biz onu aday yaptığımız için büyük utanç içindeyiz. Adaylaşmasında süreci yönetenlerin üyeliklerini askıya aldık. Rüşveti alan kişiyi ve iki kişiyi daha attık. Rüşveti alan kişi bizim belediye meclis üyemiz sanıyorduk. Ama itirafçıymış.

Kaçak içki ve uyuşturucu ticareti yapıyormuş. Sonra bunu donatıp, eğitip baklava kutusunu almak üzere belediyeye yollamışlar. Rüşveti alanın o kutuyu nereye koyduğunu polis nereden biliyor? Onun oraya konulacağını da biliyorlar. Zarf açma aparatıyla cerrah titizliği ile açıyor. Eli bile titremiyor, eli bile!

"Baklavacı CHP'den AKP'ye geçsin diye istifasını alarak CHP'nin sayısını düşürmeye çalıştı"

O gün AKP'liler baklava kutusu üzerine CHP amblemi bastı ya. Ben dedim ki o kutuya o amblem yapışmaz. Sonra kumpas olduğu ortaya çıktı zaten. Baklava kutusu üstünde AKP amblemi varmış! Baklavacı pazar gecesi ertesi gün belediye CHP'den AKP'ye geçsin diye istifasını alarak CHP'nin sayısını düşürmeye çalıştı. Belediye meclis seçiminde çoğunluk AKP'ye geçsin diye 7 üyemiz istifa etti. Şimdi koysunlar o baklava kutusu üstüne ampulü sonra da paylaşsınlar elimize yüzümüze bulaştırdık diye."