CHP, 19 Temmuz'da İmamoğlu'nun memleketi Trabzon'da miting yapacak

CHP MYK, dün CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında, parti genel merkezinde toplandı. Saat 14:00 itibarıyla başlayan MYK toplantısı yaklaşık beş saat sürdü.

MYK da her çarşamba İstanbul’un bir ilçesinde ve her hafta sonu Anadolu’nun bir ilinde düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin devam edilmesi konusunda mutabık kalındı.

Buna göre CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğunun dördüncü ayı olan 19 Temmuz Cumartesi günü saat 18:30’da İmamoğlu’nun memleketi Trabzon’da miting düzenlenecek.